Khi lựa chọn một chiếc ô tô mới, người mua thường quan tâm đến giá bán, mức tiêu hao nhiên liệu, trang bị hay độ bền. Tuy nhiên, khả năng giữ giá sau nhiều năm sử dụng cũng là tiêu chí đáng cân nhắc bởi nó giúp chủ xe thu hồi được khoản tiền lớn hơn khi bán lại hoặc đổi sang xe mới.

Theo bảng xếp hạng Best Resale Value Awards 2026 của Kelley Blue Book (KBB), mẫu xe có giá trị bán lại tốt nhất năm nay là Toyota Tacoma. Đây cũng là mẫu bán tải vừa được J.D. Power đánh giá là một trong những chiếc xe đáng tin cậy nhất trên thị trường.

Toyota Tacoma được vinh danh là mẫu xe có giá trị bán lại tốt nhất năm 2026 của KBB. Ảnh: Toyota

Theo tính toán của KBB, Toyota Tacoma 2026 có thể giữ lại khoảng 63% giá trị ban đầu sau 5 năm sử dụng, với điều kiện xe được bảo dưỡng đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.

Con số này cao hơn khoảng 3 điểm phần trăm so với mẫu xe đứng thứ hai là Toyota Tundra (59,9%). Điều này cho thấy sức hút lớn của các mẫu bán tải Toyota trên thị trường xe đã qua sử dụng.

Đáng chú ý, những cái tên vốn nổi tiếng về khả năng giữ giá như Honda Civic hay Toyota Camry lại không góp mặt trong Top 10 bảng xếp hạng tổng thể năm 2026. Dẫu vậy, thương hiệu Toyota vẫn chiếm tới 5 cái tên trong đó có 4 vị trí đầu tiên trong danh sách 10 xe giữ giá tốt nhất của KBB, gồm: Toyota Tacoma, Tundra, 4Runner và GR Supra.

Còn Toyota Sienna xếp ở vị trí thứ 6 sau Mercedes-Benz G-Class, các vị trí còn lại trong danh sách là Ford Maverick, Chevrolet Corvette, Porsche 911 và Ford Ranger. Ngay cả mẫu xe xếp cuối Top 10 cũng vẫn giữ được khoảng 53,4% giá trị, cho thấy nhóm xe dẫn đầu đều có khả năng khấu hao khá thấp.

Lexus vượt qua các đối thủ hạng sang khác để trở thành thương hiệu có giá trị bán lại tốt nhất trong phân khúc xe hạng sang. Ảnh: Lexus

Bên cạnh các mẫu xe riêng lẻ, Kelley Blue Book cũng vinh danh Toyota là thương hiệu có giá trị bán lại tốt nhất năm 2026. Trong khi đó, Lexus - thương hiệu xe sang thuộc sở hữu của Toyota đã giành được danh hiệu về giá trị bán lại tốt nhất trong phân khúc xe hạng sang.

Dù không góp mặt trong Top 10 chung cuộc, Honda vẫn có nhiều mẫu xe được đánh giá cao ở từng phân khúc. Hai mẫu xe SUV là HR-V và CR-V đều nằm trong danh sách xe giữ giá tốt năm 2026, trong khi Honda Civic 2026 được KBB ước tính vẫn giữ khoảng 52,5% giá trị sau 5 năm.

Ở nhóm xe điện và xe hybrid, Toyota Prius dẫn đầu với tỷ lệ giữ giá khoảng 53,1%. Danh sách còn có sự xuất hiện của Tesla Model 3, Porsche Taycan, Rivian R1S và Rivian R1T.

Theo Kelley Blue Book, các tỷ lệ giữ giá được xây dựng từ hàng triệu giao dịch mua bán ô tô trên thị trường. Dữ liệu được tổng hợp trong bộ hướng dẫn giá trị bán lại của KBB, sau đó so sánh giá trị ước tính của xe sau 5 năm với giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất để đưa ra tỷ lệ phần trăm giữ giá.

Theo Slashgear

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