Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM tối 25/4 đón lượng lớn người dân và du khách tới "xí chỗ" chờ xem đoàn tập sơ duyệt diễu binh đi qua.

Trong khi chờ đợi, nhiều nhóm hát hết bài này đến ca khúc khác để giảm bớt sự sốt ruột khi chờ đợi.

Trong số này có nhiều bạn trẻ, thậm chí cả người lớn tuổi đến từ 15h để "xí chỗ" đẹp chờ đoàn diễu binh đi qua.

18h30, một cơn mưa nhỏ xuất hiện nhưng không làm nản lòng bà con và du khách. Họ kiên nhẫn che ô, mặc áo mưa đứng tại chỗ đợi, quyết không để mất vị trí đẹp có thể nhìn rõ các chiến sĩ đi qua.

Thỉnh thoảng, các bạn trẻ lại cùng nhau hát lên các ca khúc về tình yêu quê hương đất nước hoặc ca ngợi những người lính.

Một thanh niên hứng khởi nhảy múa trong khi mọi người hò reo cổ vũ tinh thần ngày kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Ở góc đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ hai phụ nữ đứng tuổi khuấy động không khí cho các bạn trẻ ở phía sau bằng cách liên tục hò reo, cổ vũ dù đoàn diễu binh vài tiếng nữa mới đi qua.

Cùng thời điểm này tại các ngã rẽ về các hướng của đoàn diễu binh, người dân cùng chung cảnh đội mưa, quyết không rời vị trí.

Trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhiều bạn trẻ cố gắng nán lại chờ mưa tạnh để được xem các chiến sĩ diễu binh đi qua.

Dưới cơn mưa trong lúc chờ xem diễu binh, hai bạn trẻ Thảo My và Bảo Trân (TP Thủ Đức) cùng nhau ghi lại khoảnh khắc khó quên. "50 năm mới có một lần nên dù có mưa to hơn nữa bọn em vẫn ở lại", Thảo My chia sẻ.