Chung kết Olympic Trí tuệ nhân tạo - AI dành cho học sinh toàn quốc lần thứ nhất năm 2025 (VOAI 2025) được tổ chức tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội vào ngày 1/6.

Vòng thi chung kết là cuộc đua tài của 99 học sinh xuất sắc nhất vòng sơ loại diễn ra ngày 11/5. Cách thí sinh sẽ thi thực hành trong 6 tiếng, từ 9h đến 15h ngày 1/6, với yêu cầu thực hiện 2 bài thi thị giác máy tính và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, sử dụng mô hình học máy theo hướng dẫn các nội dung thi thực hành của Olympic AI quốc tế năm 2025 (IOAI 2025).

99 thí sinh sắp tranh tài tại vòng chung kết VOAI 2025 là những học sinh xuất sắc nhất vòng thi sơ loại diễn ra ngày 11/5 tại 5 địa phương trên cả nước. Ảnh vòng thi sơ loại: BTC

Theo đại diện Ban tổ chức, đến nay, việc chuẩn bị máy tính, phương tiện kỹ thuật đáp ứng đủ yêu cầu của kỳ thi và công tác giám khảo, giám thị, sinh viên tình nguyện cho vòng chung kết VOAI 2025 đã hoàn tất.

Nền tảng thi trên FPT Smart Cloud do đội ngũ chuyên gia xây dựng, thí sinh dự thi sẽ được cấp tài khoản riêng sử dụng GPU và các công cụ, thư viện, dữ liệu do Ban tổ chức cung cấp. Nền tảng tích hợp hệ thống nộp bài VNOJ và phần mềm chấm theo cách tính điểm/bài do IOAI 2025 công bố.

Đặc biệt, để đảm bảo chất lượng chuyên môn, Ban ra đề, Hội đồng chuyên môn, Hội đồng giám khảo được thành lập với sự tham gia của các chuyên gia AI có kinh nghiệm, hầu hết ở độ tuổi từ 25 - 35 và là các học sinh giỏi quốc gia, quốc tế đang giảng dạy, nghiên cứu và làm việc tại Việt Nam. Hội đồng giám khảo và Ban ra đề làm việc bảo mật và cách ly theo các quy định về công tác đề thi căn cứ theo Quy chế thi học sinh giỏi cấp quốc gia của Bộ GD&ĐT.

Kết quả thi chung kết VOAI 2025 sẽ được gửi Bộ GD&ĐT để đề xuất khen thưởng cho các học sinh xuất sắc. Từ kết quả này, Ban tổ chức cũng sẽ đề xuất với Bộ GD&ĐT danh sách các học sinh có kết quả cao VOAI 2025 để tuyển chọn đội học sinh Việt Nam tham dự IOAI năm 2025 tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng 8/2025.

Đội Blue Dynamic đến từ trường phổ thông năng khiếu - Đại học Quốc gia TPHCM giành Huy chương Bạc Olympic AI năm 2024. Ảnh: BTC

VOAI được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu sáng tạo, nâng cao kỹ năng làm việc tập thể, hội nhập quốc tế của học sinh trong lĩnh vực AI trong các trường THPT cả nước. Cuộc thi góp phần phát hiện và khuyến khích các tài năng trẻ trong lĩnh vực AI, theo tinh thần Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Được phát động từ tháng 4/2025, VOAI 2025 có gần 150 học sinh PTTH toàn quốc đáp ứng tiêu chuẩn năng lực AI tham dự vòng sơ loại. Theo quy chế, hầu hết các học sinh đăng ký tham dự đều có giải cao kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cấp tỉnh môn Tin học, các thí sinh có giải và tham gia các kỳ thi AI quốc gia và các tỉnh thành, một số học sinh đoạt thành tích cao trong các cuộc thi sáng tạo KH&KT các cấp.

Ngay từ vòng sơ loại, để đảm bảo minh bạch, không sử dụng hỗ trợ AI qua Internet, các thí sinh đã thi theo hình thức trắc nghiệm trong chiều 11/5 tại 5 điểm thi tập trung ở các trường đại học tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đà Lạt. Cũng được được xây dựng dựa trên chương trình IOAI quốc tế, đề thi vòng sơ loại VOAI 2025 có 8 mã đề với 100 câu hỏi trắc nghiệm, tập trung vào 3 lĩnh vực gồm học máy, thị giác máy tính và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Đoàn học sinh Việt Nam dự Olympic AI quốc tế năm 2024 đã đạt 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. Trong đó, đội Blue Dynamic đến từ trường phổ thông năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TPHCM đạt huy chương Bạc và đội AMS-1 đến từ trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam mang về cho đoàn Việt Nam 1 huy chương Đồng.