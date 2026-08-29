Tập 22 và cũng là tập cuối phim Lửa trắng lên sóng tối 28/8. Theo đó, Tân đã lộ mặt là gián điệp và định tìm đến cái chết nhưng đã kịp quay đầu trước sự thuyết phục của Châu. Lan bị bắt. Cương và Mai không đến được với nhau nhưng cuối cùng anh cũng đã có thể nói lời yêu cô. Cuối phim, Cương đã trở thành nội gián của công an và đến gặp trùm Santana để xin làm việc với mục đích tìm chứng cứ để đưa hắn vào tròng. Kết phim bỏ lửng khiến khán giả chờ đợi Lửa trắng sẽ có phần 2.

Ánh mắt si tình Cương dành cho Mai trong tập cuối. Mai cũng không thể che giấu tình cảm của mình cho Cương.

Theo VFC, không kể 2 tập cuối vừa phát sóng, Lửa trắng đã hút hơn 3 tỷ view trên các nền tảng mạng xã hội. Ngay sau khi kết thúc phim, đạo diễn Bùi Quốc Việt chia sẻ: "1 bộ phim tốt. 1 hành trình đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người anh chị em ê-kíp đã đồng hành cùng phim. Cảm ơn khán giả đã ủng hộ từ đầu đến cuối phim, tình cảm của khán giả là động lực để hoàn thành bộ phim 1 cách chỉn chu nhất. Yêu... chỉ biết nói vậy. Chẳng may có thể hẹn gặp mọi người ở Lửa trắng 2".

Còn biên kịch Vũ Liêm chia sẻ với VietNamNet rằng đang có ý tưởng làm Lửa trắng phần 2 bởi năm sau sẽ kỷ niệm 30 năm thành lập Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an (C04) nên hy vọng phim sẽ thành hình. Biên kịch Lửa trắng cho biết nếu có phần 2 phim sẽ đi sâu vào tác hại của ma tuý.

Duy Hưng dự đám cưới Việt Hoa.

Trên các diễn đàn phim, khán giả dành nhiều lời khen cho kết phim nhưng cũng bày tỏ sự hụt hẫng vì Mai và Cương không đến được với nhau bởi họ là đại diện cho 2 thế giới công an và tội phạm. Vì vậy, nhiều người đã chế ra những cái kết khác qua loạt ảnh AI, mong Cương và Mai sẽ có hạnh phúc viên mãn. Trong khi đó, hai diễn viên Duy Hưng và Việt Hoa cùng chia sẻ ảnh họ chụp cùng nhau khi nam diễn viên dự đám cưới Việt Hoa và Trọng Trí hồi tháng 5 vừa qua để làm hài lòng người hâm mộ, coi như đó là cái kết đẹp của hai nhân vật họ đảm nhiệm trong Lửa trắng.

Kết mở của "Lửa trắng":