Trong tập 22 và cũng là tập cuối phim Lửa trắng lên sóng tối nay, 28/8, Cương (Duy Hưng) không đi chuyển hàng mà quay trở về làng Tĩnh Lặng trong sự ngỡ ngàng của Lan (Thu Quỳnh). Cương nói mọi ngả đều đã bị công an quây, Huân (Du Ka) đã bị tóm nên không còn cách nào khác là quay về. "Đã đến nước này thì cùng nhau trốn", Lan nói với Cương, đồng thời bắt Mai (Việt Hoa) làm con tin.

Trong khi đó, Tân (Bảo Anh) cố gắng dò tin từ các mũi trinh sát khác nhưng vô ích trong khi Tài kè kè bên cạnh không rời nửa bước. Tân nhận chỉ thị giữ vững vị trí chốt chặn nên linh cảm có điều chẳng lành. Tài nói đây là chốt chặn yết hầu phòng các đối tượng xé lẻ đội hình quay ngược về nội thành nên cứ theo đúng lệnh mà làm.

"Từ bao giờ chỉ huy không có quyền biết trước thông tin vậy? Tại sao lại nói với cậu mà không nói với tôi", Tân chất vấn Tài. Khi Tân nói dự định đi kiểm tra xung quanh, Tài yêu cầu đi theo với lý do sếp Châu không cho ai tách đội hình hành động riêng lẻ do đây là chuyên án lớn nên yêu cầu Tân tuân thủ.

Tân bị bắt? Mai và Cương có thoát khỏi tay Lan? Diễn biến chi tiết Lửa trắng tập cuối lên sóng 20h hôm nay trên VTV3.