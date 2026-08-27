Trong tập 21 phim Lửa trắng lên sóng tối nay, 27/8, Cương (Duy Hưng) tuyên bố bằng mọi cách phải cứu Mai (Việt Hoa) và muốn Huân (Du Ka) đi càng xa càng tốt để được an toàn. Vì muốn cứu Mai nên Cương đã đồng ý chuyển hàng cho Lan (Thu Quỳnh) mà chẳng còn cách nào khác dù không tin Lan sẽ thả mai.

Biết chuyện, Mai không cam lòng vì không muốn Cương vì mình mà hy sinh bản thân. ‘Cô chủ’ của Cương đã rơi nước mắt trước tình cảm đặc biệt ấy và nhắn Cương phải sống thật tốt vì cô không muốn anh gặp chuyện. Hai người bịn rịn chia tay nhau trước chuyến đi ‘lành ít dữ nhiều’.

Ở diễn biến khác, Lão Công (Hồ Phong) cũng vì lo cho con gái mà chủ động xin gặp ban chuyên án để nhờ sự giúp đỡ. Lão Công biết nếu Mai khai ra lộ tuyến với Santana cô sẽ mất mạng vì không còn giá trị. Lão Công lo Mai sẽ không thể chịu được đòn tra tấn của kẻ thù. "Tôi xin các anh hãy mau mau cứu lấy con gái tôi", Lão Công nói. Tuy nhiên, để cứu Mai, ông trùm phải khai ra lộ tuyến bí mật.

Trong khi đó, Huệ (Mai Huê) nhắc Mai phải cẩn thận vì không biết Lan sẽ giở trò gì tiếp theo. Huệ chỉ mong Lan tha cho bố mẹ mình và cho rằng mình là đứa con bất hiếu. Tận dụng lúc ôm Mai khóc, Huệ đã chuyển cho cô con chíp định vị của lực lượng công an và nhắn nhủ bạn thân.

Liệu Cương có cứu được Mai? Diễn biến chi tiết Lửa trắng tập 21 lên sóng 20h hôm nay trên VTV3.