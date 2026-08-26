Phim Lửa trắng lên sóng tập 22, cũng là tập cuối vào tối 28/8. Những tập gần đây, diễn biến phim dồn dập khi Cương (Duy Hưng) bị phát hiện là kẻ phản bội và suýt mất mạng. Mai (Việt Hoa) bị Lan (Thu Quỳnh) bắt cóc, bạn thân bị đe doạ tính mạng. Tân (Bảo Anh) đã lộ mặt là kẻ phản bội tổ chức. Lão Công (Hồ Phong) cuối cùng cũng không thoát khỏi bàn tay của luật pháp.

Lan dùng Huệ gây sức ép cho Mai.

Trailer tập 21 sắp phát sóng cho thấy Cương đen đã dự cảm điều chẳng lành phía trước nên đã dặn dò Huân (Du Ka) chăm sóc cho Mai nếu anh gặp chuyện. Cương cũng cảnh báo Lan không bao giờ tin Huân. Trong khi đó, Lan đe doạ Huệ (Mai Huê) nếu không moi được thông tin từ Mai thì tính mạng của cả gia đình sẽ gặp nguy. Huê khóc nói với Mai: "Nếu mày không khai ra thứ mà chúng nó muốn thì bố mẹ tao và cả tao sẽ...".

Còn Cương, anh đã chọn nói thẳng mặt Lan: "Loại máu lạnh, tính toán và cạn tình như cô thì tình yêu chân thành của một người đàn ông là thứ mà cả đời này cô không bao giờ có được, hiểu chưa". Ở diễn biến khác, Lan quyết định chĩa súng vào Mai trên đường chạy trốn nhưng Cương đã đứng ra để bảo vệ người mình yêu. Tuy nhiên, Mai đã tiến lên phía trước che chắn cho Cương.

Lan trở mặt với Cương khi không đạt được mục đích.

Đạo diễn Bùi Quốc Việt tiết lộ làm riêng một MV cho khán giả thấy được tình cảm của Mai và Cương. Anh nói "sẽ hấp dẫn đến cuối và có bất ngờ cho khán giả". Khán giả cũng đang chờ đợi không biết Mai và Cương có đến với nhau ở cuối phim không. Tuy nhiên, câu trả lời của diễn viên Việt Hoa phần nào cho thấy khả năng sẽ không có cái kết có hậu. "Đôi khi thứ tình cảm tốt đẹp không phải giữ một người ở bên cạnh mình mà ở bên cạnh giúp đỡ âm thầm và mong muốn họ tốt đẹp hơn", cô nói.

Diễn biến chi tiết 2 tập cuối Lửa trắng lên sóng VTV3 vào 20h thứ 5 và 6 tuần này.