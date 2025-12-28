Phòng khách không chỉ là trung tâm sinh hoạt chung mà còn là nơi tiếp khách, thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách sống của chủ nhà. Vậy làm thế nào để chọn màu sắc hợp lý cho sofa, bàn trà, ghế ngồi, tủ trưng bày hay cả khu vực tiền sảnh để tạo không gian hài hòa, dễ chịu và mang lại cảm giác tích cực cho gia đình?

Màu sắc tổng thể của phòng khách theo hướng nhà

Màu sắc tổng thể nên dựa theo hướng phòng khách để tạo sự hài hòa và thu hút năng lượng tích cực.

Phòng khách hướng Đông có thể ưu tiên các gam màu sáng như trắng, vàng đất hoặc nâu nhạt, giúp không gian ấm áp và dễ chịu.

Phòng khách hướng Nam thích hợp với màu vàng nhạt hoặc màu gỗ tự nhiên, mang đến cảm giác thân thiện và sinh động. Hướng Tây nên dùng các gam màu sáng như trắng hoặc kem để giảm cảm giác nắng gắt, đồng thời tạo sự thoáng đãng cho căn phòng.

Phòng khách với sofa, bàn trà và ghế ngồi được phối màu hài hòa, tạo không gian sáng sủa, thoáng đãng và thu hút vận khí tốt. Ảnh: Baidu

Phòng khách hướng Bắc phù hợp với các tông màu lạnh, mang lại cảm giác cân bằng, yên tĩnh và thư giãn.

Việc lựa chọn màu sắc tổng thể đúng hướng sẽ giúp khí trong phòng lưu thông thuận lợi, đồng thời nâng cao tinh thần và vận may cho các thành viên trong gia đình.

Sofa - điểm nhấn quan trọng của phòng khách

Sofa là món nội thất trung tâm của phòng khách, quyết định lớn đến thẩm mỹ và cảm giác sử dụng. Màu sắc sofa nên hài hòa với tổng thể không gian và sở thích của gia chủ để tạo sự thoải mái khi sinh hoạt lâu dài.

Ngoài ra, màu sắc của sofa cũng ảnh hưởng đến phong thủy, tránh những phối hợp quá tối hoặc quá nặng, dễ tạo cảm giác bí bách và căng thẳng khi sử dụng.

Màu sắc sofa nên dựa theo ngũ hành của gia chủ: mệnh Kim hợp màu trắng, ánh kim; mệnh Mộc chọn xanh lá; mệnh Thủy hợp màu đen hoặc xanh dương; mệnh Hỏa chọn đỏ, tím; mệnh Thổ chọn vàng, nâu hoặc be.

Ngoài màu sắc, chất liệu sofa cũng quan trọng. Tránh kết hợp gỗ đỏ và đá cẩm thạch tối màu. Thay vào đó, nên dùng màu sáng, chất liệu mềm mại, mang năng lượng dương như vàng, tím nhạt hoặc đỏ tươi, giúp thu hút tài lộc và may mắn.

Màu sắc nội thất phòng khách không chỉ tôn lên thẩm mỹ của không gian mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút năng lượng tích cực. Ảnh: Baidu

Bàn trà và ghế ngồi - cân bằng năng lượng trong phòng khách

Bàn trà và ghế ngồi nên có màu sắc hài hòa với sofa và sàn nhà để tạo cảm giác cân đối, thoải mái khi sinh hoạt và tiếp khách.

Theo phong thủy, bàn trà nên chọn màu phù hợp với mệnh gia chủ: mệnh Mộc chọn xanh lá, mệnh Thổ chọn vàng hoặc nâu đất, mệnh Kim chọn trắng, mệnh Hỏa chọn đỏ hoặc tím, mệnh Thủy chọn đen hoặc xanh dương.

Ghế ngồi cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng. Tránh ghế gỗ đỏ kết hợp sàn đá tối màu, tạo cảm giác nặng nề, áp lực. Thay vào đó, chọn ghế màu sáng, chất liệu mềm mại, vừa dễ chịu vừa giúp tài lộc và vận may lưu thông thuận lợi trong gia đình.

Tủ trưng bày - lựa chọn màu hài hòa

Tủ trưng bày không chỉ để trang trí mà còn ảnh hưởng tới tổng thể không gian của phòng khách.

Màu tủ nên hài hòa với tổng thể phòng và mệnh gia chủ: mệnh Mộc chọn xanh lá, mệnh Hỏa chọn đỏ hoặc cam, mệnh Thổ chọn vàng hoặc nâu, mệnh Kim chọn trắng, mệnh Thủy chọn đen hoặc xanh dương.

Việc chọn màu tủ phù hợp giúp khí lưu thông tốt, không tạo xung khắc, mang lại cảm giác cân bằng, tích cực và hài hòa cho toàn bộ không gian sống.

Khu vực tiền sảnh - ấn tượng đầu tiên quan trọng

Tiền sảnh là nơi khách nhìn thấy ngay khi bước vào nhà, vì vậy màu sắc khu vực này cũng rất quan trọng. Lời khuyên là chọn màu sắc nhẹ nhàng, thanh thoát, tránh màu tối hoặc quá nặng nề để không gây cảm giác áp lực.

Nếu tiền sảnh rộng, có thể thêm màu rực rỡ, tươi vui, tạo cảm giác “mở cửa thấy may mắn”. Không gian hẹp nên ưu tiên màu sáng, tinh tế để mở rộng không gian, đồng thời giúp gia đình hòa thuận và không khí dễ chịu ngay từ lối vào.

Màu sắc nội thất phòng khách không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn tác động rõ rệt đến cảm xúc và chất lượng sinh hoạt hằng ngày. Một phòng khách sáng sủa, gọn gàng, hài hòa về màu sắc sẽ tạo cảm giác thoải mái, giúp các thành viên thư giãn, gắn kết và tận hưởng không gian sống tốt hơn.

Theo Baidu