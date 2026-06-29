Ngành học nào phù hợp xu hướng?

Sự phát triển của AI, làn sóng chuyển đổi số và những biến động liên tục của thị trường lao động đang khiến nhiều học sinh đứng trước những lựa chọn không dễ dàng. Một bên là sở thích cá nhân, một bên là xu hướng nghề nghiệp, cùng với đó là kỳ vọng của gia đình và áp lực về tương lai.

Thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng hành trình đưa ra những lựa chọn quan trọng cho tương lai chỉ mới bắt đầu. Ảnh: DHV

Điều này cũng làm thay đổi tiêu chí lựa chọn trường đại học của nhiều gia đình. Bên cạnh chất lượng đào tạo, phụ huynh và học sinh ngày càng quan tâm đến cơ hội thực hành, khả năng kết nối doanh nghiệp và triển vọng việc làm sau tốt nghiệp.

Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), gần 40% kỹ năng cốt lõi của người lao động được dự báo sẽ thay đổi trong giai đoạn 2025 - 2030. Trong bối cảnh ấy, điều khiến nhiều học sinh lo lắng không còn đơn thuần là đỗ hay trượt đại học, mà là liệu lựa chọn hôm nay có còn phù hợp sau 5 hay 10 năm nữa.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển của AI, nhiều học sinh không chỉ quan tâm đến việc đỗ đại học mà còn cân nhắc ngành học nào phù hợp với năng lực và nhu cầu nhân lực tương lai. Ảnh: DHV

Tại Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM (DHV), mô hình "Đại học Thông minh, Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp" được triển khai theo hướng phát triển năng lực thích ứng và tư duy sáng tạo cho người học.

Không chỉ tuyển sinh mới ngành Trí tuệ nhân tạo (AI), nhà trường còn tích hợp AI vào nhiều chương trình đào tạo và thiết kế các học phần theo định hướng liên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong kỷ nguyên số.

Song song, DHV đầu tư hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm về Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn, Robotics và Tự động hóa, UAV và Vệ tinh cùng nhiều phòng thực hành chuyên ngành, giúp sinh viên tiếp cận công nghệ mới và môi trường nghề nghiệp ngay từ những năm đầu đại học.

Đối với một số chương trình đào tạo như Trí tuệ nhân tạo (AI), Quản trị Logistics, Quản trị khách sạn, Quản trị lữ hành, Khởi nghiệp và Phát triển bền vững, nhà trường triển khai chính sách cam kết hoàn 100% học phí theo quy định nếu sinh viên không đạt điều kiện việc làm sau tốt nghiệp.

Chính sách này được xem như một cách để nhà trường cùng chia sẻ trách nhiệm với người học và khẳng định định hướng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn.

Sinh viên DHV trải nghiệm học tập trong môi trường thực hành hiện đại, được tiếp cận công nghệ AI và các mô hình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Ảnh: DHV

Cơ hội học tập tại DHV

Năm 2026, DHV tuyển sinh 20 ngành học với hơn 50 chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực công nghệ, kinh tế, tài chính, luật, tâm lý, ngôn ngữ, du lịch và khoa học sức khỏe...

Song song với mạng lưới kết nối doanh nghiệp, nhà trường cũng mở rộng hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước nhằm gia tăng cơ hội học tập, thực tập và trải nghiệm quốc tế cho sinh viên.

Bên cạnh đầu tư cho chất lượng đào tạo, nhà trường triển khai quỹ học bổng và hỗ trợ học phí với tổng giá trị lên đến 75 tỷ đồng. Đáng chú ý, sinh viên theo học 5 chương trình Ngành Tiên phong gồm Trí tuệ nhân tạo (AI), Ngôn ngữ Nhật/Hàn, Quản lý bệnh viện, Công nghệ tài chính sẽ được hỗ trợ thêm 50% học phí năm học đầu tiên - vừa có cam kết đầu ra, vừa được giảm chi phí học tập ngay từ năm nhất.

Đồng thời, chính sách không tăng học phí trong toàn khóa học tiếp tục được duy trì, giúp phụ huynh chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn.

Thông tin tuyển sinh DHV 2026 Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM tuyển sinh 20 ngành học với hơn 50 chương trình đào tạo và 5 phương thức xét tuyển linh hoạt. Nhà trường triển khai quỹ học bổng dành cho tân sinh viên với tổng giá trị lên đến 75 tỷ đồng cùng chương trình hỗ trợ học phí UniBridge dành riêng cho mùa tuyển sinh 2026. Một số chính sách nổi bật: · Học bổng Tài năng: Hỗ trợ đến 100% học phí toàn khóa. · Học bổng Hào khí Hùng Vương: Hỗ trợ đến 70% học phí học kỳ 1. · Học bổng Ngành Tiên phong: Giảm 50% học phí năm học đầu tiên. · Học bổng Đôi bạn cùng tiến: Giảm đến 50% học phí học kỳ 2 khi nhập học theo nhóm. · UniBridge: Hỗ trợ thêm từ 2 - 5 triệu đồng cho tân sinh viên theo từng giai đoạn. · DHV Priority Choice: Hỗ trợ thêm 2 triệu đồng cho thí sinh đăng ký Nguyện vọng 1. Đăng ký xét tuyển: https://bit.ly/XETTUYEN-DHV Hotline tư vấn tuyển sinh: 0287 1000 888

(Nguồn: DHV)