Không chỉ tặng hoa hay quà mang tính hình thức, 8/3 những năm gần đây ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong cách lựa chọn và trao tặng quà. Người tiêu dùng, đặc biệt là phụ nữ trẻ, có xu hướng sử dụng lâu dài thay vì chỉ phục vụ cho một dịp kỷ niệm ngắn hạn.

Theo khảo sát từ thị trường bán lẻ, nhóm sản phẩm trang sức tiếp tục giữ vị trí đáng kể trong lựa chọn dịp 8/3. Tuy nhiên, thay vì ưu tiên các thiết kế cầu kỳ hoặc giá trị cao, nhiều khách hàng lựa chọn các sản phẩm nhỏ gọn, tinh giản và phù hợp với đời sống hằng ngày.

Trang sức nhỏ gọn, tinh giản được nhiều khách hàng lựa chọn

Sự thay đổi này phản ánh xu hướng tiêu dùng thực tế hơn. Món quà không chỉ cần đẹp mà còn phải có tính ứng dụng. Một chiếc vòng, dây chuyền hay charm có thể sử dụng lâu dài được ưu tiên lựa chọn thay vì những món quà mang tính tượng trưng.

Charm 10K được ưu tiên lựa chọn nhiều hơn

Trong đó, trang sức vàng 10K được quan tâm nhờ mức giá linh hoạt, thiết kế đa dạng và phù hợp với nhiều phong cách. So với các dòng vàng hàm lượng cao vốn thiên về tích lũy, vàng 10K cho phép phát triển nhiều thiết kế trẻ trung, dễ kết hợp và phù hợp với ngân sách của nhiều nhóm khách hàng.

Bên cạnh đó, xu hướng sưu tầm charm cũng nổi lên như một lựa chọn mới trong mùa 8/3. Thay vì mua một sản phẩm cố định, người dùng có thể lựa chọn charm theo từng biểu tượng riêng, bổ sung theo từng giai đoạn. Điều này tạo ra sự linh hoạt và cảm giác “câu chuyện cá nhân hoá” được hình thành theo thời gian.

Theo phản hồi từ nhiều khách hàng, việc lựa chọn charm mang lại trải nghiệm khác biệt so với trang sức truyền thống. Mỗi charm có thể đại diện cho một dấu mốc, một ước muốn hoặc một thông điệp riêng. Cách tiếp cận này phù hợp với nhóm khách hàng trẻ - những người đề cao tính cá nhân và sự linh hoạt.

Khách hàng trẻ đề cao tính cá nhân và sự linh hoạt

Trong dịp 8/3 năm nay, Kim Phú Thái giới thiệu bộ sưu tập charm vàng 10K mới, bên cạnh các dòng trang sức 10K hiện có. Đại diện thương hiệu cho biết bộ sưu tập tập trung vào các biểu tượng nhẹ nhàng, dễ kết hợp và có thể sử dụng hằng ngày thay vì chỉ dành cho dịp đặc biệt.

BST charm vàng 10K của Kim Phú Thái

Đại diện thương hiệu Kim Phú Thái chia sẻ thêm: “Xu hướng lựa chọn trang sức nhỏ gọn và linh hoạt cho thấy thị trường quà tặng 8/3 đang dần thay đổi theo hướng thực tế hơn. Khi giá trị sử dụng được đặt ngang với ý nghĩa tinh thần, những sản phẩm như charm vàng 10K có thể trở thành lựa chọn phù hợp trong nhiều dịp khác nhau, không chỉ riêng ngày 8/3”.

Thông điệp “Chọn chất riêng - Toả nét duyên” của Kim Phú Thái dịp 8/3

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đa dạng, cách tặng quà cũng đang được định nghĩa lại. Món quà không chỉ để trao đi, mà còn là cách mỗi người thể hiện sự thấu hiểu, hoặc đơn giản là lựa chọn điều mình thực sự mong muốn.

(Nguồn: Kim Phú Thái)