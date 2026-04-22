Chọn trường cho con theo tiêu chí nào?

Với nhiều phụ huynh, hệ quy chiếu “trường tốt” được đo bằng tỷ lệ đỗ trường chuyên, bảng xếp hạng hay thành tích thi cử. Điều này khiến không ít người vô tình lựa chọn “trường tốt nhất” theo quan điểm của số đông, thay vì chọn trường phù hợp với trẻ, trong khi mỗi học sinh có tính cách, năng lực và sở thích riêng, tạo nên hành trình phát triển với “nhịp độ” và hướng đi riêng.

Điều này có thể khiến trẻ bước vào môi trường không phù hợp với năng lực, tính cách, nhịp độ phát triển dẫn đến áp lực học tập, mất tự tin, giảm động lực và mất kết nối với việc học.

Nhiều người đặt ra câu hỏi: liệu “tốt” có là tiêu chí mang tính tuyệt đối? Hay sự phù hợp giữa người học và môi trường mới là yếu tố quyết định?

Không ít trẻ rơi vào trạng thái áp lực, mất động lực học tập, thậm chí đánh mất sự tự tin khi đối mặt với áp lực học tập và chạy theo thành tích. Nguồn ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM

Lựa chọn đúng bắt đầu từ hiểu đúng

Thực tế, nhiều gia đình bắt đầu hành trình chọn trường bằng việc tìm kiếm thông tin bên ngoài, nhưng chưa dành đủ thời gian để tìm hiểu: Con mình có đặc điểm tính cách như thế nào? Con có thế mạnh và năng lực tiềm ẩn gì? Điều gì khiến con hứng thú và hạnh phúc khi đi học?... để từ đó tìm kiếm môi trường học tập phù hợp cho con.

Trong một diễn đàn về giáo dục, các chuyên gia đưa ra ba yếu tố cốt lõi giúp phụ huynh chọn trường phù hợp với con.

Thứ nhất, sự phù hợp với tính cách và năng lực của trẻ. Mỗi đứa trẻ có một môi trường phát triển riêng, có em phù hợp với môi trường kỷ luật cao, có em phát triển tốt hơn khi tự do khám phá. Một môi trường phù hợp sẽ giúp trẻ phát huy điểm mạnh tự nhiên.

Thứ hai, chương trình giáo dục cân bằng. Một chương trình hiệu quả cần hài hòa giữa học thuật, kỹ năng và thể chất - cảm xúc, giúp trẻ phát triển toàn diện, phát huy thế mạnh bản thân và thích ứng với tương lai.

Thứ ba, môi trường học tập tích cực. Đây là yếu tố quan trọng hình thành sự tự tin và động lực học tập. Học sinh cần được tôn trọng, thể hiện bản thân, dám đặt câu hỏi, khám phá và không sợ sai.

Chọn trường phù hợp giúp trẻ phát triển một cách toàn diện, tự tin. Nguồn ảnh: Phenikaa School

Xu hướng giáo dục hiện đại không chỉ tìm kiếm “trường tốt”, mà cần tìm ra lựa chọn phù hợp nhất với con mình.

Cá nhân hóa để đảm bảo “độ phù hợp”

Một trong những thách thức lớn của giáo dục là sự khác biệt về năng lực và tính cách giữa các học sinh. Nếu áp dụng một chuẩn chung, không ít em sẽ rơi vào trạng thái quá tải hoặc thiếu động lực.

Tại Phenikaa School, học sinh được theo dõi, đánh giá năng lực theo từng giai đoạn, từ đó điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp. Thay vì tập trung vào điểm số, nhà trường chú trọng điểm mạnh, sở thích và nhịp độ phát triển của từng em để xây dựng lộ trình đào tạo cho học sinh.

Cách tiếp cận này giúp học sinh phát huy năng lực tự nhiên, đồng thời giảm áp lực so sánh trong môi trường học đường.

Chương trình cân bằng: từ kiến thức đến năng lực

Phenikaa School xây dựng chương trình theo hướng tích hợp, trong đó học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn phát triển kỹ năng tư duy phản biện, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Giáo dục STEM - một trong các chương trình bản sắc của Phenikaa School được đào tạo phổ cập xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12, gắn kiến thức với thực tiễn, giúp học sinh hiểu sâu và biết cách vận dụng.

Các hoạt động thể chất, nghệ thuật và phát triển cảm xúc - xã hội được chú trọng tại Phenikaa School, tạo nên sự cân bằng cần thiết để học sinh phát triển toàn diện thay vì học lệch. Nguồn ảnh: Phenikaa School

Môi trường tích cực: nền tảng của động lực học tập

Tại Phenikaa School, triết lý “Giáo dục Hạnh phúc” được thể hiện qua môi trường học tập tích cực, nơi học sinh được tôn trọng, được khuyến khích thể hiện quan điểm và không bị áp lực bởi sai lầm.

Giáo viên đóng vai trò đồng hành, giúp học sinh chủ động khám phá, từ đó hình thành sự tự tin, khả năng tự học và tinh thần sẵn sàng thử thách.

Chọn trường không phải là chọn “thương hiệu giáo dục”, mà là chọn một môi trường sống và trưởng thành trong nhiều năm của con trẻ.

Khi phụ huynh hiểu con, hiểu giáo dục đến hiểu môi trường học tập - quyết định sẽ không còn bị chi phối bởi áp lực đám đông. Thay vào đó, đó sẽ là một lựa chọn có cơ sở, có định hướng, và quan trọng hơn là phù hợp để con phát triển bền vững và hạnh phúc trong tương lai.

(Nguồn: Phenikaa School)