Ngày 16/4, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Khoa trao bằng khen cho em Võ Hoàng Thành (học sinh lớp 10D4, Trường THPT Nghi Lộc 3) vì có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn đuối nước.

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Khoa (bìa phải) trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho em Võ Hoàng Thành. Ảnh: T.T

Trước đó, khoảng 16h20 ngày 10/4, khi đi dạo tại khu vực đảo Lan Châu (bãi biển Cửa Lò), Thành phát hiện 3 người gặp nạn giữa vùng nước xoáy. Ngay lập tức, em mượn phao của người dân gần đó rồi bơi ra biển ứng cứu.

Thời điểm này, sóng lớn liên tục đẩy ngược ra xa, nhưng Thành vẫn nỗ lực tiếp cận các nạn nhân và lần lượt đưa được 2 người vào bờ an toàn. Riêng một trường hợp, do kiệt sức và dòng nước chảy xiết, em không thể tiếp cận để cứu.

Theo nhà trường, hiện một nạn nhân điều trị tại bệnh viện, người còn lại đã ổn định, sinh hoạt bình thường.

Đánh giá về hành động của nam sinh, ông Nguyễn Văn Khoa cho biết đây là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần dũng cảm, không quản hiểm nguy vì người khác; đồng thời là tấm gương sáng về lòng nhân ái, trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống trong cộng đồng.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ An đề nghị nhà trường tiếp tục đẩy mạnh giáo dục toàn diện, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn bồi dưỡng nhân cách, lòng trắc ẩn, tình yêu thương gia đình và cộng đồng cho học sinh.