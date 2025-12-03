Ngày 3/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lưu Bá Đoàn (SN 1982, ở xã Tam Hưng, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người.

Bị cáo Lưu Bá Đoàn và chị Nguyễn Thị Loan T. (SN 1988) kết hôn năm 2010, có 3 con chung.

Theo cáo buộc, khoảng 18h30 ngày 3/3/2025, Đoàn đi làm về thấy vợ đang nấu cơm. Khoảng 10 phút sau, chị T. nói sẽ đưa các con sang nhà anh Nguyễn Thế Dần (anh trai chị T.) ăn cơm. Do đang mâu thuẫn với gia đình vợ, Đoàn không đồng ý.

Chị T. đáp: “Tôi cứ đi, các con cũng đi”. Khi bị cáo tiếp tục ngăn cản, chị T. vẫn lấy quần áo và nói: “Tôi lấy quần áo, đi không về đây nữa”. Đoàn đe dọa sẽ đánh vợ nếu không nghe lời, rồi đi theo chị T. vào buồng ngủ.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Sau đó, bị cáo tiếp tục chửi bới, giằng co, không cho chị T. ra khỏi nhà. Thấy vậy, chị T. bỏ lại túi quần áo, đẩy chồng ra rồi đi về phía cửa. Đoàn bức xúc chạy vào bếp lấy con dao dạng dao phóng lợn, tiến về phía vợ và dùng lời lẽ đe dọa.

Chị T. vẫn đi ra cửa nên hai bên tiếp tục giằng co. Trong lúc căng thẳng, chị T. nói: “Tôi cứ đi, tôi đố ông đâm đấy”, rồi lách người sang phải để bước ra ngoài.

Bị cáo quay lại, đứng đối diện vợ, tay trái túm ngực áo chị T., tay phải cầm dao hướng về phía vợ. Hai bên xô đẩy, sau đó Đoàn đâm một nhát vào người chị T., khiến nạn nhân chảy máu. Gây án xong, Đoàn vứt dao xuống nền nhà, dùng vỏ gối bịt vết thương cho vợ rồi hô hoán, bảo con đi gọi người đưa chị T. đi cấp cứu.

Chị T. được đưa tới Bệnh viện Quân y 103 điều trị và xuất viện ngày 11/3/2025. Theo kết luận giám định, chị bị tổn hại 15% sức khỏe.

Ngày 4/3/2025, bà Ngô Thị Ang (mẹ chị T.) đến Công an xã Mỹ Hưng trình báo vụ việc. Cùng ngày, Đoàn đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp con dao gây án. Trong quá trình điều tra, chị T. không yêu cầu bồi thường dân sự và có đơn xin giảm nhẹ cho chồng.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội, con dao thu giữ của bị cáo là dao sắc, nhọn, thuộc Phụ lục 5 danh mục dao có tính sát thương cao ban hành kèm Thông tư 75/2024/TT-BCA.

Cáo buộc cho rằng bị cáo sử dụng dao có tính sát thương cao gây thương tích cho vợ là do mâu thuẫn bột phát, không có sự chuẩn bị trước, nên hành vi không cấu thành tội Sử dụng vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.