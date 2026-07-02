MS 2026.173

Mới 3 tuổi, bé Tạ Thanh Vân (con gái chị Huế) đã phải gồng mình chống chọi với bệnh ung thư máu. Đã mấy tháng nay, bé Vân chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh, phải chịu đựng những mũi kim ghim vào cơ thể cùng nhiều đợt truyền hóa chất kéo dài.

Mắc ung thư máu, cơ thể nhỏ bé của bé Vân phải chịu nhiều đau đớn

Vừa trải qua đợt truyền thuốc tại Bệnh viện Nhi Trung ương, cơ thể của bé Vân chịu những cơn đau. Thương con, chị Huế ôm chặt bé vào lòng.

Chị Huế chia sẻ, cuối tháng 1/2026, khi con bị sốt cao, trong khoang miệng xuất hiện nhiều vết xuất huyết, chị Huế vội đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang thăm khám.

Sau hai lần xét nghiệm máu, các bác sĩ thấy chỉ số bạch cầu và tiểu cầu của bé giảm bất thường nên khuyên chị đưa về Bệnh viện Nhi Trung ương khám chuyên sâu.

"Về Hà Nội và nhập viện vào đêm muộn. Nhìn các bác sĩ chọc tủy để xét nghiệm cho con, tôi chỉ biết cầu mong điều xấu đừng xảy ra. Đến khi bác sĩ thông báo con bị ung thư máu, chân tay tôi rụng rời...", chị Huế nghẹn ngào nhớ lại.

Ngay sau đó, bé Vân bắt đầu hành trình hoá trị. Chị Huế cho biết, tháng đầu tiên, cơ thể bé đáp ứng thuốc khá tốt, mang lại hy vọng cho gia đình.

Thế nhưng đến đợt truyền thứ ba, bệnh diễn biến phức tạp khi bé bắt đầu kháng thuốc, các bác sĩ buộc phải thay đổi phác đồ, sử dụng nhiều loại thuốc đặc trị ngoài danh mục được bảo hiểm y tế chi trả.

Theo chị Huế, từ ngày nhập viện đến nay, bé đã điều trị được 5 đợt hóa chất. Chi phí viện phí và sinh hoạt của hai mẹ con hết khoảng gần 100 triệu đồng. Số tiền này phần lớn gia đình chị phải vay mượn từ người thân, bạn bè.

"Sắp tới, con cần phải điều trị hóa chất đặc trị, mỗi mũi khoảng 47 triệu đồng. Dự kiến con phải điều trị 4 mũi với tổng chi phí gần 200 triệu đồng. Số tiền này chúng tôi chưa biết xoay xở ra sao", chị Vân buồn bã nói.

Sau những đợt điều trị hóa trị, tóc của bé Vân rụng gần hết

Trước khi bé Vân mắc bệnh, hoàn cảnh gia đình chị Huế cũng đã khó khăn. Chồng chị, anh Tạ Văn Trung (SN 1990), mở một tiệm sửa xe máy nhỏ gần nhà, thu nhập bấp bênh.

Chị Huế từng làm công nhân gần nhà, đồng lương ít ỏi nhưng vẫn đủ nuôi nấng các con. Nhưng từ đầu năm đến nay, chị thường xuyên phải đưa con vào viện điều trị nên không có thu nhập.

Sau những đợt điều trị hóa trị, tóc của bé Vân rụng gần hết, khuôn mặt xanh xao, sức khoẻ ngày cành yếu.

"Mẹ ơi! cứu con, con đau", mỗi lần tiêm thuốc bé Vân lại ôm chặt mẹ cầu cứu. Tiếng khóc vang lên trong phòng bệnh khiến người mẹ trẻ quặn lòng bởi con chưa đủ lớn để hiểu ung thư là gì.

Từ đầu năm đến nay, bé Tạ Thanh Vân thường xuyên ở bệnh viện điều trị

Hành trình điều trị của bé Vân còn rất dài. Nhìn con gái kiên cường chống chọi với bệnh tật, người mẹ trẻ nghẹn ngào: "Gia đình tôi đã không còn gì sau nhiều tháng con nằm viện. Giờ vợ chồng tôi chỉ mong con bớt đi sự đau đớn".

Ông Đoàn Văn Hoan, Trưởng thôn 2 Tân Yên, cho biết, gia đình chị Đặng Thị Huế là hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Con gái chị Huế không may mắc bệnh ung thư máu, thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện.

Ngồi ôm con trong phòng đặc mùi thuốc sát khuẩn và hóa chất, chị Huế nghĩ đến con đường điều trị đầy gian truân của con. Lúc này chị chỉ ước có phép màu giúp con khỏi bệnh.

Bạn đọc giúp bé Tạ Thanh Vân có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.173 (bé Tạ Thanh Vân) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Đặng Thị Huế (mẹ của bé Tạ Thanh Vân) theo địa chỉ: Thôn 2 Tân Yên, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại: 0388334075.

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