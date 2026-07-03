MS 2026.174

Tai nạn cướp đi sức lao động của người cha

Biến cố của gia đình anh Nguyễn Văn Hiên (SN 1987) bắt đầu từ vụ tai nạn khiến anh mất khả năng lao động.

Vợ chồng anh Hiên có 5 người con gồm: Nguyễn Thanh Hiền (SN 2017), Nguyễn Bích Ngọc (SN 2019), Nguyễn Thúy Diệu (SN 2020), Nguyễn Thanh Huyền (SN 2023) và một cháu nhỏ khoảng 1 tuổi chưa được đăng ký khai sinh.

Trước đó, với mong muốn có thêm thu nhập để giúp gia đình, anh Hiên theo người làng lên Hà Nội làm thuê tại các công trình xây dựng.

Tháng 8/2015, trong lúc làm việc tại một công trình nhà cao tầng, anh không may ngã từ giàn giáo, bị chấn thương nặng. Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, anh tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ rồi tái khám, lấy thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông (cũ).

Chia sẻ với VietNamNet, chị Nguyễn Thị Hoa (chị dâu anh Hiên) cho biết, vụ tai nạn đã khiến cả gia đình anh gần như kiệt quệ.

"Những ngày điều trị ở bệnh viện, chi phí đã hết khoảng 30 triệu đồng. Anh em trong gia đình phải góp từng chút một để cứu Hiên. Nhưng ai cũng có gia đình riêng, kinh tế khó khăn nên chỉ giúp được phần nào", chị Hoa nói.

Nghĩ đến tương lai của các con, anh Hiên khóc nghẹn

Cuối năm 2016, anh kết hôn với chị Dương Thị Hợp (SN 1999). Do di chứng từ vụ tai nạn nên anh Hiên chỉ còn có thể làm những việc lặt vặt trong nhà. Từ năm 2017, các con lần lượt ra đời, gia đình thêm nhiều nhân khẩu nhưng nguồn sống của cả gia đình chỉ trông vào vài sào ruộng và khoản trợ cấp dành cho người khuyết tật của anh Hiên.

Đến năm 2020, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, anh không còn khả năng đi lại và mọi sinh hoạt đều phải nhờ vợ, con chăm sóc.

Sau vụ tai nạn, anh Hiên trở thành người tàn tật

Nỗi lo phía trước của 5 đứa trẻ

Chưa kịp vượt qua khó khăn, gia đình lại tiếp tục rơi vào bế tắc khi chị Hợp bỗng dưng rời khỏi nhà từ ngày 21/6 và đến nay gia đình vẫn chưa thể liên lạc.

Theo chính quyền địa phương, bản thân chị Hợp cũng không nhanh nhẹn như người bình thường.

Người mẹ vắng bóng khiến cuộc sống của mấy bố con anh Hiên vốn đã chật vật càng thêm đảo lộn. Không còn ai có thể chăm sóc 5 đứa trẻ, gia đình anh Hiên buộc phải đưa 3 cháu nhỏ sang nhờ ông bà ngoại cưu mang một thời gian, còn 2 bé lớn là Hiền và Ngọc ở lại để chăm sóc cha.

Ngoài việc chăm sóc bố, cô bé Hiền còn phải trông em

Điều khiến anh Hiên day dứt nhất là không biết các con sẽ sống và học hành ra sao khi bản thân không còn sức lao động, còn người vợ vẫn bặt vô âm tín.

Trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, Hiền mỗi ngày đều tất bật đỡ cha trong từng sinh hoạt, rồi quét dọn, nấu cơm và trông em. Những công việc vốn dành cho người lớn giờ trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô bé mới 9 tuổi.

Trao đổi với VietNamNet, bà Phạm Thị Linh, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vạn Xuân, cho biết gia đình anh Nguyễn Văn Hiên thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Anh Hiên là người khuyết tật nặng, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, khoản trợ cấp chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình.

Gian bếp trống được kê tạm bợ

Bố mẹ anh Hiên đều đã qua đời. Bốn người anh trai đã lập gia đình riêng, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nên không thể thường xuyên giúp đỡ. Bố mẹ vợ anh Hiên sinh sống tại xã Đào Xá, cách nhà anh Hiên hàng chục km, kinh tế không khá giả nên cũng không thể ở bên chăm sóc các cháu hằng ngày.

Nhìn bên ngoài, căn nhà của gia đình anh Hiên giống một ngôi nhà hoang

Hiện, cuộc sống hằng ngày của bố con anh Hiên chủ yếu dựa vào sự cưu mang của anh em, họ hàng và bà con lối xóm. Nhưng sự đùm bọc ấy cũng chỉ giúp gia đình cầm cự qua từng ngày.

Điều khiến người thân và chính quyền địa phương lo lắng nhất lúc này là tương lai của 5 đứa trẻ khi cha mất khả năng lao động, còn mẹ vẫn chưa có tin tức.

Con đường phía trước của những đứa trẻ vẫn còn rất dài. Các em cần được tiếp tục đến trường, có những bữa cơm đủ đầy, quần áo, sách vở và một mái ấm đủ điều kiện để lớn lên. Lúc này, gia đình anh Nguyễn Văn Hiên rất cần sự chung tay của các nhà hảo tâm, các tổ chức và bạn đọc gần xa.

Bạn đọc giúp anh Nguyễn Văn Hiên có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.174 (anh Nguyễn Văn Hiên) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Nguyễn Văn Hiên theo địa chỉ: khu 10, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ.

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