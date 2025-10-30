Đài Phát thanh Truyền hình An Huy (Trung Quốc) đưa tin gần đây, người phụ nữ sống tại thành phố Vu Hồ đã tố cáo chồng ngoại tình chỉ dựa trên kết quả xem bói online. Thông tin cá nhân của hai vợ chồng không được tiết lộ.

Một cảnh sát địa phương họ Triệu cho biết, người phụ nữ đã trả 500 NDT (khoảng 1,8 triệu đồng) để xem bói từ một người tự xưng là thầy bói. Người “thầy bói” này khẳng định chồng cô qua lại với gái mại dâm và lưu trú tại khách sạn với người phụ nữ khác. “Thầy bói” còn nói người chồng có liên quan đến môi giới mại dâm, thông tin từ SCMP.

“Sau khi trả tiền, cô ấy tin hoàn toàn vào lời phán. Bởi nhiều người nói ‘thầy bói’ này xem rất chính xác”, cảnh sát Triệu cho hay.

Người chồng kể rằng, vợ mình gọi cho “thầy bói” liên tục từ sáng sớm, khiến cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt.

Cặp vợ chồng mâu thuẫn chỉ vì bói toán. Nguồn: SCMP

Không thể chịu cảnh bị buộc tội vô cớ, người chồng đã chủ động trình báo cảnh sát và cho rằng cuộc hôn nhân đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Cơ quan chức năng sau đó đã nhắc nhở người vợ vì mê tín dị đoan và tiến hành hòa giải cho hai bên.

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận hài hước.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên niềm tin mù quáng vào bói toán gây hậu quả. Tháng 7 vừa qua, một phụ nữ họ Sài ở miền Trung Trung Quốc tin lời một “thầy bói”, cho rằng đã đoán đúng chuyện chồng mình ngoại tình. Sau khi ly hôn và nhận hơn 3,2 tỷ đồng bồi thường, cô lại bị chính thầy bói này lừa mất hơn 2,9 tỷ đồng.

Khánh Linh