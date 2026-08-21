MS 2026.224

Sinh năm 2020, khi vừa 18 tháng tuổi, bé Chuyên xuất hiện những cơn sốt cao, ho kéo dài và khó thở. Chị Vì Thị Đông (mẹ của bé) đưa con đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Tại đây, bé Chuyên được chẩn đoán mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia).

Từ tháng 12/2022, trung bình mỗi tháng một lần, vợ chồng chị Đông phải đưa bé xuống bệnh viện tỉnh truyền máu để duy trì sức khỏe. Việc điều trị kéo dài khiến gia đình phải thường xuyên di chuyển từ vùng cao xuống bệnh viện, trong khi điều kiện kinh tế khó khăn.

Theo thông tin từ phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Vì Đức Chuyên có tiền sử Thalassemia, phải truyền máu định kỳ tại bệnh viện tỉnh. Bé nhập viện ngày 11/8, được chẩn đoán lách to, nhiễm toan ống thận do đột biến gen SLC4A1, thiếu men G6PD, bệnh huyết sắc tố E, suy dinh dưỡng nặng, hở van tim 2 lá và 3 lá mức độ nhẹ.

Hiện lách của bé sưng to và bé được chỉ định phẫu thuật cắt lách tại khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh. Chi phí dự kiến cho ca phẫu thuật khoảng 20 triệu đồng.

Mắc bệnh hiểm nghèo, hơn 4 năm qua bé Chuyên thường xuyên phải vào viện điều trị tốn kém khiến gia đình chị Đông không còn nguồn lực để chi phí phẫu thuật cho con

Ngoài chi phí điều trị, mỗi tháng gia đình phải dành hơn 2 triệu đồng cho tiền đi lại, mua thuốc ngoài danh mục và ăn uống của hai mẹ con. Đây là khoản tiền lớn đối với một gia đình thuộc diện cận nghèo ở vùng cao.

“Nhiều đêm thấy con khóc vì đau, tôi chỉ biết ôm con mà khóc theo. Cháu cũng muốn đi học như các bạn lắm nhưng sức yếu quá, cứ vài ngày lại lên cơn đau nên chẳng thể đến trường…”, chị Đông chia sẻ.

Gia đình chị Đông có 3 người con, Chuyên là con út. Vợ chồng chị Đông chỉ làm nương, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống.

Để có tiền đưa bé Chuyên đi điều trị suốt những năm qua, gia đình đã phải vay mượn khắp nơi, số nợ cộng dồn hiện hơn 30 triệu đồng.

Hoàn cảnh khó khăn cũng ảnh hưởng đến việc học của hai người con lớn. Người con gái lớn 18 tuổi, sau khi học xong lớp 12 đã xin làm công nhân để phụ giúp gia đình. Người con trai thứ hai đang học lớp 11 cũng đứng trước nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng vì gia đình khó khăn.

Lần này đưa bé Chuyên xuống Hà Nội phẫu thuật cắt lách, vợ chồng chị Đông phải gom góp, vay mượn khắp nơi mới được 10 triệu đồng để lo khoản viện phí tạm ứng. Số tiền này gần như là nguồn lực cuối cùng của gia đình.

Trước mắt là ca phẫu thuật cắt lách với chi phí khoảng 20 triệu đồng, cậu bé Xinh Mun rất cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng

Hiện gia đình chị Đông không còn khả năng vay mượn thêm, trong khi trước mắt là ca phẫu thuật cắt lách với chi phí khoảng 20 triệu đồng và quá trình điều trị, theo dõi sau đó.

Ca phẫu thuật được kỳ vọng giúp giảm bớt các biến chứng do lách to và hỗ trợ quá trình điều trị của bé Chuyên. Với hoàn cảnh hiện tại, gia đình rất cần sự chung tay của bạn đọc, các nhà hảo tâm để có thêm kinh phí phẫu thuật và tiếp tục điều trị cho cậu bé dân tộc Xinh Mun nhỏ tuổi này.

Bạn đọc giúp bé Vì Đức Chuyên có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.224 (bé Vì Đức Chuyên) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Vì Thị Đông theo địa chỉ: Bản Nà Dạ, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La. Số điện thoại: 0355670421.

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