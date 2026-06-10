Tôi sinh ra trong gia đình có 2 anh em. Từ nhỏ đến lớn, em trai luôn là niềm tự hào, là trung tâm của mọi sự quan tâm trong nhà.

Là con trai, em được bố mẹ kỳ vọng sẽ nối dõi, chăm lo hương hỏa, phụng dưỡng ông bà lúc tuổi già. Khi chia tài sản, bố mẹ cũng cho em ấy phần hơn.

Nhưng em không sống đúng với sự kỳ vọng ấy. Thay vì tiết kiệm hoặc dùng tiền được bố mẹ cho để làm ăn, em lại ăn chơi lêu lổng, sa đà vào rượu chè.

Ảnh minh họa: P.X

Rồi em chơi cờ bạc nợ nần chồng chất. Đến khi em không còn tiền trả nợ, gia đình mới phát hiện. Bố mẹ tôi vẫn không trách cứ mà lấy tiền dưỡng già ra trả nợ thay cho em.

Mới đây, em lại tiếp tục báo nợ, người ta tìm đến tận nhà đòi. Bố mẹ tôi không còn tiền để trả thay em nữa. Bố mẹ cũng không muốn bán căn nhà đang thờ phụng tổ tiên.

Vì tôi chưa lập gia đình nên bố mẹ mong tôi lấy số tiền được chia trước đó ra trả nợ thay cho em trai. Bố mẹ nói sẽ bắt em cam kết bỏ cờ bạc, tìm việc làm kiếm tiền trả nợ cho tôi.

Tôi đem chuyện chia sẻ, hỏi ý kiến chồng chưa cưới thì anh nói tôi nên từ chối. Anh bảo, chính vì gia đình tôi luôn bao bọc, ra mặt trả nợ thay nên em trai mới ỷ lại, tiếp tục cờ bạc.

Anh cũng nói tôi không thể tin vào lời hứa của người nghiện trò đỏ đen vì rất có thể sau khi được trả nợ, em trai tôi sẽ tiếp tục chơi cờ bạc, sẽ nợ ngày càng nhiều hơn.

Tôi cũng hiểu nhưng không thể khoanh tay đứng nhìn em bị người ta đe dọa phải trốn chui trốn lủi. Hơn thế, nếu không giúp em trả nợ, chắc chắn bố sẽ rất thất vọng, đau lòng về tôi.

Vì vậy, tôi nói với chồng sắp cưới rằng mình sẽ rút hết số tiền bố mẹ cho để trả nợ thay cho em trai. Tôi hỏi ý kiến anh là vì mong được anh thông cảm, chia sẻ.

Nghe vậy, anh nổi giận, nói tôi không tôn trọng, lắng nghe ý kiến của mình. Anh cho rằng, số tiền tôi đang có là tương lai của cả hai. Nếu tôi đem số tiền ấy đi trả nợ thay em trai, chuyện cưới xin, xây dựng cuộc sống riêng của cả hai sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí phải dừng lại.

Tôi biết lời anh nói có lý nhưng vẫn không thể để em trai lâm cảnh bị chủ nợ đe dọa, truy lùng.

Chồng sắp cưới của tôi rất thất vọng. Anh nói chúng tôi không cùng quan điểm sống và cân nhắc chuyện chấm dứt mối quan hệ.

Nghe vậy, tôi thực sự rất sốc. Bởi trước đó, chúng tôi đã tính đến chuyện cưới xin.

Tôi nhận ra anh chỉ yêu bản thân mình và không thấu hiểu, quan tâm đến gia đình tôi. Vì vậy, tôi cũng đã có ý định chấm dứt chuyện tình cảm này.

Thế nhưng khi chuẩn bị nói lời chia tay, tôi lại phát hiện mình có thai, khiến bản thân rơi vào tình cảnh éo le, không tìm được lối thoát.

Nếu níu kéo, chưa chắc tôi đã có hạnh phúc khi người bên cạnh mình không cùng quan điểm sống. Nhưng nếu im lặng, tôi có thể sẽ phải làm mẹ đơn thân, ích kỷ với con mình.

Tôi nên làm sao đây? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Độc giả: Q.Đ.

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