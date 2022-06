Chủ biệt thự ở TP.HCM bị sát hại, sốc với lời khai nghi phạm

Liên quan đến vui giết người ở biệt thự ở đường 3A, khu phố 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Bình Tân đã lấy lời khai chi tiết của nghi can Phạm Ngọc Việt (35 tuổi, quê Hải Phòng).

Cơ quan công an bước đầu làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án mạng sát hại chủ biệt thự ở TP.HCM.

Nghi can Phạm Ngọc Việt khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Cơ quan công an cũng đã làm thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân P.V.V. (58 tuổi) cho gia đình lo hậu sự.

Theo lời khai của Việt, nghi can này thuê nhà ở gần căn biệt thự của gia đình ông V. Một lần, Việt chạy thể dục ngang qua trước nhà thì vô tình ông V. quét rác trúng vào người. Hai người có lời qua tiếng lại…

Theo lời Việt, ông V. không xin lỗi mà chửi bới nặng nề và nhìn khinh thường Việt nghèo. Việt sinh hận trong lòng, nghĩ đến chuyện ra tay với ông V.

Sáng sớm 24/6, Việt thủ sẵn dao và mặc áo Grabbike “ngụy trang” và tìm đến trước biệt thự của gia đình ông V. Thấy ông V. đang quét rác ở sân, Việt chạy vào, rút dao tấn công bất ngờ khiến ông này gục tại chỗ.

Thấy con ông V. trong nhà chạy ra, Việt vứt dao tại hiện trường rồi tẩu thoát. Việt khai, dọc đường đã vứt chiếc áo Grabbike xuống con kênh rồi trở về nhà như chưa có chuyện gì. Còn ông V. dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: T.A

Khi công an vào cuộc, đến 15h chiều 24/6 đã bắt giữ được Việt. Ban đầu Việt nói rằng lực lượng công an đã bắt… nhầm người. Tuy nhiên, qua đấu tranh và trưng ra nhiều chứng cứ, Việt đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Linh An