Bắt nghi phạm hiếp dâm, giết bé gái 13 tuổi ở phòng trọ

Ngày 15/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã bắt tạm giam đối với Võ Hoàng Khang (26 tuổi, ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách) để điều tra hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Giết người, Cướp tài sản".

Nạn nhân là bé P. (13 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Bị can Khang tại cơ quan Công an. Ảnh: Cổng TTĐT Công an Bến Tre

Theo cơ quan công an, bé P. học cùng lớp với em gái của bị can Khang. Từ đó, thanh niên này quen biết với bé P. Do cần tiền tiêu xài nên Khang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của em P.

Sáng 13/6, Khang nhắn tin hẹn gặp em P. tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Chợ Lách. Sau đó, bị can Khang dụ dỗ đưa bé gái đến thuê phòng tại một nhà trọ ở xã Long Thới, huyện Chợ Lách.

Tại đây, Khang ép bé P. cho gã quan hệ tình dục nhưng bé gái phản ứng, kêu cứu. Lo sợ bị người khác phát hiện, Khang dùng tay siết cổ bé P. cho đến chết. Sau đó, Khang tiếp tục xâm hại nạn nhân, rồi lấy đôi bông tay của bé gái. Sau khi gây án, Khang chạy xe máy lên TP.HCM trốn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy xét nghi phạm.

Tối 14/6, Công an đã bắt giữ bị can Võ Hoàng Khang tại một nhà nghỉ ở quận Bình Tân, TP.HCM. Bước đầu, Khang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Thiện Chí