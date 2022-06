Bắt nghi phạm giết chủ biệt thự tại TP.HCM

Sáng 25/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM bắt giữ nghi phạm giết hại chủ biệt thự trên địa bàn. Nghi can bị bắt giữ là Phạm Ngọc Việt (35 tuổi, quê Hải Phòng).

Cơ quan công an đang tập trung lấy lời khai, làm rõ động cơ gây án của đối tượng. Người bị sát hại là ông P.V.V. (58 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Nghi can Phạm Ngọc Việt khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Như đã thông tin, sáng 24/6, anh P.H.L. (37 tuổi) đang ở một biệt thự tại khu phố 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân thì nghe tiếng la hét thất thanh. Anh L. chạy xuống nhà thì phát hiện cha của mình là ông P.H.L. (58 tuổi) bị kẻ lạ tấn công.

Khi thấy anh L, đối tượng vứt dao lại, tháo chạy ra ngoài rồi thoát thân. Anh L. hô hoán, đuổi theo nhưng không kịp. Sau đó anh L. cùng hàng xóm đưa người cha đi cấp cứu nhưng ông này đã tử vong. Khi công an vào cuộc điều tra, anh L. khai, kẻ giết người mặc áo Grabbike.

Công an khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh đã nhận dạng được kẻ gây án và mới đây đã bắt giữ.