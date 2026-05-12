Ngày 12/5, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện gia đình ông Triệu Chàn Tá (thôn Việt Tân, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) cho biết hiện tại sức khỏe ông đã tốt hơn, tinh thần ổn định và có thể trò chuyện cùng mọi người.

Đồng thời, đại diện gia đình cũng gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia tìm kiếm đã không quản ngại khó khăn, vượt qua địa hình rừng sâu hiểm trở để đưa ông Tá trở về an toàn.

"Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài việc gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Hiện tại, gia đình đang tập trung chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho ông sau nhiều ngày lạc trong rừng", anh Giang - cháu ông Triệu Chàn Tá chia sẻ.

Ông Triệu Chàn Tá cũng kể lại, từ ngày 8-11/5, ông bị lạc trong rừng và không xác định được phương hướng để quay về nhà. Theo ông Tá, mục đích chuyến đi rừng lần này của ông là tìm cây dược liệu, củi khô nhưng lại không mang được gì về.

Ông Triệu Chàn Tá được lực lượng tìm kiếm tìm thấy cách nhà khoảng 4km. Ảnh: Thanh Loan

"Trong rừng tôi không ăn gì. Mệt thì tìm tảng đá cao nằm ngủ, tỉnh dậy lại tiếp tục đi”, ông Tá nói.

Theo lời người đàn ông 58 tuổi, suốt nhiều ngày trong rừng, ông chỉ đi theo bản năng dù không biết bản thân đang đi về hướng nào. Đồng hành cùng ông trong suốt hành trình là chú chó gia đình đã nuôi nhiều năm.

“Trong những ngày bị lạc trong rừng, tôi đi đâu con chó cũng đi theo đó. Tối ngủ trên đá, nó cũng nằm cạnh tôi”, ông Tá chia sẻ.

Chú chó được ông Tá nuôi nhiều năm đi cùng ông suốt gần 4 ngày trong rừng. Ảnh: Thanh Loan

Ông Lý Tiến Luận, Trưởng thôn Việt Tân, cho biết vợ chồng ông Triệu Chàn Tá đều là những người hiền lành. Hai người sống cùng nhau trong một lán nhỏ trên đồi, không có con chung và chủ yếu làm nông, lâm nghiệp để mưu sinh.

Theo trưởng thôn Việt Tân, dù cuộc sống kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi khi thôn xóm có công việc chung, vợ chồng ông Tá luôn tham gia rất nhiệt tình.

Trước đó, khoảng 7h ngày 8/5, ông Triệu Chàn Tá vào khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 285, địa bàn giáp ranh giữa thôn Việt Tân 2 và Thượng Mỹ để hái cây thuốc nam. Khi đi, ông Tá mang theo điện thoại.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày không thấy ông Tá trở về, người thân nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được nên đã báo cáo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, xã Bắc Quang huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm xuyên rừng. Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, chiều 11/5, lực lượng tìm kiếm của xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy ông Triệu Chàn Tá.

Ông Tá được lực lượng tìm kiếm phát hiện tại khu vực rừng cách nhà khoảng 4km. Khi được tìm thấy, ông trong tình trạng sức khỏe suy kiệt sau nhiều ngày mất liên lạc, tinh thần chưa ổn định.