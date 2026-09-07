Chú chó nghiệp vụ FiasKo đã chứng tỏ bản lĩnh của mình sau khi hỗ trợ cảnh sát tìm kiếm một cậu bé 6 tuổi bị mất tích trong khu rừng ở bang Delaware (Mỹ).

Chú chó FiasKo và huấn luyện viên Mary DiGati. Ảnh: Sở cảnh sát New Castle

Richard Chambers làm việc tại Sở cảnh sát New Castle, cho biết cậu bé 6 tuổi được gia đình trình báo mất tích lúc 18h51 ngày 27/8, tại Công viên bang Brandywine Creek, bang Delaware.

Khi lực lượng tìm kiếm tập trung tại hiện trường, huấn luyện viên Mary DiGati cùng chú chó nghiệp vụ FiasKo được mẹ cậu bé đưa cho một chiếc dép của em. FiasKo lập tức đánh hơi và bắt đầu lần theo dấu vết, dẫn nhóm tìm kiếm đi sâu vào khu rừng.

DiGati (42 tuổi) cho biết ban đầu các thành viên tìm kiếm cho rằng họ nhìn thấy dấu chân theo hướng mà người mẹ nói cậu bé đã chạy đi. Tuy nhiên, FiasKo nhanh chóng xác định hướng di chuyển bằng khứu giác.

“FiasKo chỉ cúi mũi xuống đất rồi kéo đi và chúng tôi đi theo. Chú chó dẫn nhóm rẽ qua một vài hướng trước khi đi thẳng về phía trước và tìm thấy cậu bé", DiGati cho biết.

Theo Chambers, những người tìm kiếm sau đó nghe thấy tiếng động trong khu vực rừng rậm và phát hiện cậu bé trong khu rừng cạnh một ao nước, theo People.

Cậu bé lúc này bị lấm bùn, ướt và không đi giày nhưng vẫn khỏe mạnh. Em được đưa trở về với gia đình khoảng 1 giờ sau khi được trình báo mất tích.

Chú chó FiasKo, vừa tròn 5 tuổi vào ngày 1/7, là giống chó Belgian Malinois. Chú chó được đưa từ Slovakia đến Mỹ và gia nhập lực lượng Cảnh sát New Castle vào năm 2022. Kể từ đó, FiasKo làm việc cùng DiGati và được chứng nhận là chó nghiệp vụ đa nhiệm, thực hiện nhiệm vụ tuần tra và phát hiện ma túy.

DiGati cho biết FiasKo từng khá nghịch ngợm khi còn nhỏ, thường xé mọi thứ. Hiện chú chó đã ngoan ngoãn khi ở nhà và thân thiết với con gái nhỏ của cô.

Theo DiGati, bên cạnh công việc phát hiện ma túy, những nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi, mang lại cho cô cảm giác ý nghĩa nhất.

“Tôi luôn cảm thấy việc tìm thấy trẻ em hoặc người cao tuổi mất tích thực sự rất đáng giá, khi bạn có thể sử dụng chú chó để tìm thấy họ trong lúc những người khác không thể”, cô nói.

Tại Mỹ, chó nghiệp vụ K9 được các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, tùy theo chương trình huấn luyện của từng đơn vị.

Các nhiệm vụ phổ biến gồm tuần tra, truy tìm và khống chế nghi phạm, phát hiện ma túy, chất nổ cũng như hỗ trợ tìm kiếm người mất tích. Chó và người huấn luyện cũng phải trải qua quá trình đào tạo, kiểm tra và tái chứng nhận định kỳ.