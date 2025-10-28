Sáng 28/10, trao đổi với PV VietNamNet, bà Trần Thị Kim Loan, chủ lô đất đang bị gia đình ông Đỗ Văn Hữu (tổ 7 Kiền Bái, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) xây nhà chiếm dụng, cho biết: Xuất phát từ lòng nhân đạo, muốn giúp gia đình ông Hữu giảm bớt thiệt hại khi di chuyển nhà, bà đã đồng ý bán lại lô đất này.

Chủ đất chấp nhận bán lại cho người xây nhầm

Cũng theo bà Loan, trong buổi làm việc tại UBND phường Thiên Hương hôm qua (27/10), chính quyền địa phương cũng vận động bà xem xét, cân nhắc bán lại lô đất trên cho gia đình ông Hữu theo giá đất hiện hành.

Tại đây, ông Hữu cũng thừa nhận hành vi sai trái của mình trong việc tự ý xây nhà trên đất người khác. Gia đình ông Hữu mong muốn được mua lại thửa đất của bà Loan với giá thị trường.

Sau khi cân nhắc, gia đình bà Loan đã thống nhất và đồng ý tạo điều kiện bán lại lô đất đó cho gia đình ông Hữu.

Vị trí 2 lô đất của bà Loan và ông Hữu.

Tuy nhiên, khi chủ đất “xuống nước”, ông Hữu lại không đáp ứng đúng thời điểm và phương thức thanh toán mà chủ đất yêu cầu. Thỏa thuận một lần nữa bất thành do những yếu tố khác, chứ không phải vì gia đình bà Loan lợi dụng hoàn cảnh để đòi giá cao.

Thoả thuận bất thành, người xây nhầm nhà lại đi tìm "thần đèn"

Bà Loan cho biết thêm: “Kể cả khi thỏa thuận mua bán không thành, gia đình tôi vẫn tạo điều kiện cho gia đình ông Hữu từ 30 đến 40 ngày để ông Hữu thuê “thần đèn” di dời ngôi nhà về đúng vị trí. Tôi cũng không làm đơn yêu cầu thi hành án theo bản án sơ thẩm mà TAND khu vực I - Hải Phòng đã tuyên trước đó".

Ngôi nhà 2 tầng gia đình ông Hữu xây nhầm trên đất của gia đình bà Loan. Ảnh: Thu Hằng

Xác nhận với PV, lãnh đạo UBND phường Thiên Hương cho biết, chính quyền mong muốn bà Loan nhân ái bán lại đất với giá hiện hành. Bà Loan đã đồng ý nhưng phía ông Hữu chưa chốt được thời gian giao tiền và phương thức thanh toán. Trong lúc chờ ông Hữu thuê “thần đèn”, chính quyền sẽ tiếp tục vận động hai bên đạt được thống nhất để hạn chế tối đa thiệt hại và sớm chấm dứt vụ việc.

Trong phương án xấu nhất, nếu phải di dời ngôi nhà về vị trí đất của ông Hữu, chính quyền đã đứng ra vận động các hộ liền kề cho phép ông Hữu di chuyển nhà đi qua. Trước đó, các hộ này lo ngại ngôi nhà bị đặt nhầm trên đất của họ, gây rắc rối.

Lãnh đạo phường Thiên Hương cũng thông tin thêm hôm nay, ông Hữu đã nhanh chóng làm việc với "thần đèn" để sớm di chuyển ngôi nhà.

Như đã thông tin, tháng 9/2024, ông Nguyễn Đăng Ca và bà Trần Thị Kim Loan mua mảnh đất của ông Nguyễn Trí Hậu, diện tích 60m2, thuộc thôn 7, xã Kiền Bái, Thủy Nguyên (cũ), nay thuộc phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Tháng 11/2024, gia đình bà Loan đến kiểm tra, phát hiện gia đình ông Đỗ Văn Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến đang xây dựng ngôi nhà 2 tầng trên đất của mình. Gia đình bà Loan yêu cầu họ dừng việc xây dựng, trả lại đất nhưng bất thành nên đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng.

Sau đó, UBND xã Kiền Bái đã làm việc với các bên. Tại buổi làm việc, vợ chồng ông Hữu, bà Tuyến cho biết việc xây dựng nhà trên đất bà Loan là do nhầm lẫn. Vị trí đất nhà ông Hữu mua cách đó 4 thửa.

Ngôi nhà sẽ phải dời đi nếu ông Hữu không mua lại được lô đất. Ảnh: Thu Hằng

Chủ tịch UBND xã Kiền Bái đã có kết luận, yêu cầu gia đình ông Hữu dừng ngay việc xây dựng trên thửa đất của gia đình bà Loan, đề nghị hai bên gặp gỡ, tìm giải pháp giải quyết ổn thoả vấn đề. Nếu hai bên không tự giải quyết được, UBND xã Kiền Bái đề nghị tiếp tục giải quyết theo trình tự, thủ tục tại toà.

Sau buổi làm việc, UBND xã đã có thông báo yêu cầu dừng thi công công trình xây dựng gửi đến gia đình ông Hữu nhưng người này không chấp hành. Gia đình bà Loan đã tiến hành khởi kiện lên toà. Ngày 11/8/2025, TAND khu vực I - Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm vụ việc trên.

Kết quả, tòa tuyên: “Buộc ông Đỗ Văn Hữu, bà Vũ Thị Tuyến phải di chuyển toàn bộ đồ đạc, tự tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trên thửa đất 4856, tờ bản đồ số 03, tại Tổ dân phố 7, khu vực Kiền Bái, phường Thiên Hương để trả lại thửa đất trên cho ông Nguyễn Đăng Ca và bà Trần Thị Kim Loan”.