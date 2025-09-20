Vụ xây nhầm nhà 2 tầng trên đất người khác ở Hải Phòng

Vụ việc xây nhầm nhà trên đất do người khác đứng tên sổ đỏ ở phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) đang gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Theo đó, tháng 9/2024, ông Nguyễn Đăng Ca và bà Trần Thị Kim Loan mua mảnh đất có sang tên sổ đỏ từ gia đình ông Nguyễn Trí Hậu, diện tích 60m2, thuộc thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên (cũ), nay thuộc phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Ngôi nhà mọc lên trên đất gia đình bà Loan.

Tuy nhiên, ngày 12/11/2024, gia đình bà Loan đến kiểm tra đất thì thấy gia đình ông Đỗ Văn Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến đang xây dựng ngôi nhà 2 tầng trên đất của mình.

Gia đình bà Loan yêu cầu họ dừng việc xây dựng, trả lại đất nhưng bất thành nên đã làm đơn trình báo lên xã Kiền Bái.

Sau đó, UBND xã Kiền Bái đã làm việc với các bên. Tại buổi làm việc, vợ chồng ông Hữu, bà Tuyến cho biết việc xây dựng nhà trên đất sổ đỏ của bà Loan là do nhầm lẫn. Vị trí đất nhà ông Hữu mua cách đó 4 thửa.

Dù chính quyền đã nhiều lần yêu cầu dừng thi công, gia đình ông Hữu vẫn không chấp hành.

Ngày 11/8/2025, TAND khu vực I - Hải Phòng tuyên buộc ông Hữu phải tháo dỡ công trình, trả lại đất cho bà Loan. Dù đã thừa nhận sai, gia đình ông Đỗ Văn Hữu vẫn tiếp tục hoàn thiện ngôi nhà, dọn về ở, thậm chí còn đề nghị chủ đất bán lại mảnh đất và gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Xây nhầm nhà kiên cố trên đất người khác ở TPHCM

Gần đây, tại TPHCM cũng vừa xuất hiện một trường hợp hy hữu khi toàn bộ thửa đất của người dân bị hàng xóm xây nhà kiên cố chiếm dụng.

Vào đầu năm 2024, vợ chồng chị Võ Thu Thảo (SN 1992, tạm trú phường Chánh Hiệp, TPHCM), mua một thửa đất có diện tích 71,4m2 (ngang 4,9m, dài gần 15m), nằm trên đường ĐX066 thuộc phường Chánh Hiệp, TPHCM hiện nay.

Sau khi nhận chuyển nhượng, gia đình chị đã được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP Thủ Dầu Một thời điểm đó cấp sổ đỏ đứng tên chồng chị là anh Từ Kiến Trung (SN 1990). Do chưa có tiền xây nhà nên gia đình chị vẫn tiếp tục để đất trống.

Đến ngày 14/6/2025, gia đình chị Thảo gọi một đơn vị thi công đến thửa đất của mình khảo sát, đo đạc để tiến hành xây nhà thì tá hỏa không thấy đất của nhà mình đâu, chỉ thấy có một căn nhà kiên cố được xây dựng tại đây.

Qua đo đạc, đối chiếu “sổ đỏ", chị Thảo nhận thấy thửa đất của chị chính là vị trí đã được xây dựng căn nhà của nhà hàng xóm kế bên. Phía chị Thảo đã liên hệ với chủ căn nhà nhưng không ai giải quyết.

Căn nhà bị người hàng xóm "xây nhầm" hoàn toàn trên đất của gia đình chị Thảo. Ảnh: X.A

Sau đó có người phụ nữ là bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1970, ngụ TPHCM) liên hệ với chị Thảo, nhận là mẹ của chủ căn nhà và sẽ đứng ra giải quyết thay con. Bà cũng đã thừa nhận căn nhà bị xây “nhầm” sang đất của gia đình chị Thảo.

Quá trình sau đó, hai bên đã đưa ra nhiều phương án để giải quyết nhưng đều bất thành. Trong đó phía gia đình chị Thảo đề nghị được hoán đổi đất và sẽ bù lại tiền chênh lệch (do đất của bà Hạnh lớn hơn và nằm ở lô góc), hoặc bán lại lô đất đã bị xây dựng nhầm cho phía bà Hạnh theo giá thị trường. Phía gia đình bà Hạnh không đồng ý mà xin 3 tuần để di dời căn nhà về đúng diện tích đất nhà mình, trả lại đất cho gia đình chị Thảo.

Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn, đến nay căn nhà này vẫn nằm trên đất của gia đình chị Thảo, chưa có dấu hiệu được di dời hay tháo dỡ dù phía gia đình chị liên tục hối thúc và thiện chí giải quyết.

Theo ghi nhận thực tế của PV, khu vực cuối đường ĐX066 có hơn 10 thửa đất được phân lô, trong đó thửa đất của phía gia đình bà Hạnh nằm ở lô góc với diện tích hơn 190m2, thửa đất của chị Thảo nằm sát bên với diện tích hơn 71m2. Phía gia đình bà Hạnh đã trừ toàn bộ diện tích đất của nhà mình để làm sân và mái che, còn căn nhà thì được xây lấn hoàn toàn qua đất của gia đình chị Thảo.

Ngày 19/9, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp, TPHCM cho biết đơn vị đã nhận được đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai của ông Từ Kiến Trung và đã cử cán bộ đến hiện trường để khảo sát, đồng thời làm việc sơ bộ với các bên.

Dự kiến, UBND phường sẽ gửi giấy mời cho hai bên liên quan để hòa giải, tìm hướng giải quyết vào thứ 4 tới đây (ngày 24/9). Nếu không hòa giải được, địa phương sẽ hướng dẫn các bên khởi kiện ra tòa án để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Xây nhầm nhà 3 tầng trên đất người khác ở Hải Dương (nay là Hải Phòng)

Trước đó, đầu tháng 11/2024, dư luận cũng xôn xao trước vụ việc xây nhầm nhà 3 tầng lên đất người khác xảy ra ở Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng).

Cụ thể, tại khu dân cư Lạc Sơn (phường Thái Học, TP Chí Linh, Hải Dương), gia đình ông Ngô Văn Du xây dựng ngôi nhà 3 tầng trên diện tích 117m², có giấy phép xây dựng hợp pháp. Thế nhưng sau khi hoàn thiện, công trình bị phát hiện lấn gần 100m² sang hai lô đất liền kề (LK19 và LK20).

Nhà của hộ ông Ngô Văn Du xây trên phần diện tích 2 thửa đất của hàng xóm ở phường Thái Học.

Điều đáng nói, trước khi khởi công đã có cán bộ địa chính phường xuống đo đạc, cắm mốc, nên chủ nhà tin rằng mình làm đúng. Đến khi chủ sở hữu hai lô đất liền kề gửi đơn khiếu nại, sự nhầm lẫn mới vỡ lẽ.

Nguyên nhân bước đầu được xác định do năm 2019, khi tổ chức đấu giá đất, cơ quan chức năng chưa bàn giao mốc giới ngoài thực địa cho các hộ trúng đấu giá. Việc thiếu sót này dẫn đến xây dựng sai vị trí.

Ngay sau khi có phản ánh từ người dân, UBND phường Thái Học, UBND TP Chí Linh và Sở TN&MT Hải Dương đã vào cuộc, rà soát lại toàn bộ quy trình để xác định trách nhiệm. Các bên liên quan được yêu cầu ngồi lại bàn phương án xử lý, đảm bảo quyền lợi chính đáng của chủ sở hữu đất và gia đình ông Du.

Đến tháng 5/2025, vụ việc đã được giải quyết xong. Theo đó, chủ ngôi nhà 3 tầng đã bỏ tiền ra mua lại một lô đất ký hiệu LK19 và đổi lô đất của mình (LK18) cho chủ lô đất LK20.

Xây nhà cấp 4 trên đất của người khác ở Bình Dương (nay là TPHCM)

Tháng 1/2022, báo Pháp Luật TPHCM có bài viết “Xây nhầm nhà trên đất của người khác” phản ánh về việc vợ chồng bà Huỳnh Thị Thảo ở TPHCM được UBND huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương cũ) cấp sổ đỏ cho mảnh đất thuộc thửa số 142, tờ bản đồ số 32 tại phường Khánh Bình.

Đến năm 2018, khi vợ chồng bà Thảo từ TPHCM lên Bình Dương tiến hành làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư thì phát hiện ra trên đất của mình có một căn nhà cấp 4.

Sau khi tìm hiểu thì được biết người đã xây căn nhà trên là ông Đ.V.Đ. (chủ thửa đất sát bên cạnh). Vợ chồng bà Thảo đã gửi đơn đến UBND phường Khánh Bình và các cơ quan chức năng để yêu cầu giải quyết, xử lý công trình vi phạm.

Dù đã nhiều lần hai bên thương lượng và cho thời gian để tự nguyện tháo dỡ nhưng ông Đ. không thực hiện.

Liên quan đến vụ việc trên, tháng 4/2021, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương qua phối hợp kiểm tra thực tế xác định ông Đ. xây dựng căn nhà cấp 4 lấn chiếm sang đất trồng cây lâu năm của vợ chồng bà Thảo.

Hiện trạng khu đất đã trống do ông Đ. đã tự nguyện tháo dỡ. Ảnh: Pháp luật TPHCM

Về phía UBND phường Khánh Bình, cơ quan này cũng xác định tại thời điểm kiểm tra ngày 29/11/2021, trên thửa đất số 142, tờ bản đồ số 32 (thửa đất của vợ chồng bà Thảo) có một căn nhà cấp 4 với kết cấu móng bê tông cốt thép, vách tường gạch xây tô, nền gạch men, mái tôn, diện tích xây dựng khoảng 110m2. Căn nhà này được ông Đ. xây dựng và sinh sống từ năm 2011.

Đến ngày 30/11/2021, UBND phường đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đ. về hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn phường.

Cũng theo UBND phường Khánh Bình, ngày 24/12/2021, UBND thị xã Tân Uyên (thành lập năm 2014) đã ban hành Quyết định về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Đ.

Tháng 7/2022, trao đổi với PV báo Pháp luật TPHCM, cán bộ địa chính phường Khánh Bình cho biết sau khi ra quyết định cưỡng chế, hộ gia đình ông Đ.V.Đ. đã tự nguyện tháo dỡ căn nhà cấp 4 xây nhầm trên đất của vợ chồng bà Thảo.