Tại phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) vừa xảy ra vụ việc gây xôn xao dư luận khi gia đình ông Đỗ Văn Hữu xây nhà trên thửa đất đã có giấy tờ hợp pháp của vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan và ông Nguyễn Đăng Ca.

Sự việc kéo dài gần một năm, gia đình bà Loan nhiều lần gửi đơn thư cầu cứu chính quyền nhưng không được giải quyết, cuối cùng buộc phải khởi kiện ra tòa để đòi lại tài sản hợp pháp của mình trong tâm trạng bức xúc.

Ngôi nhà 2 tầng được xây dựng trên đất của người khác tại Hải Phòng.

Phát hiện bị chiếm đất khi ngôi nhà mới xây phần móng

Trao đổi với VietNamNet, bà Trần Thị Kim Loan cho biết, gia đình bà rất mệt mỏi và bị hao mòn lòng tin khi gần 1 năm qua không làm ăn được gì ngoài việc đi đòi mảnh đất mà vốn dĩ là tài sản hợp pháp của mình.

Bà Loan cho biết, chỉ sau gần hai tháng mua mảnh đất, khi quay lại, gia đình bà phát hiện vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu và bà Vũ Thị Tuyến đã xây dựng nhà trên phần đất thuộc quyền sở hữu của mình. Sự việc diễn ra đúng lúc bà đang làm thủ tục sang tên đổi chủ từ người bán sang vợ chồng bà.

“Ban đầu, gia đình tôi chỉ nhẹ nhàng đề nghị ông Hữu dừng việc xây dựng, nhưng họ vẫn bất chấp, còn huy động thêm thợ thi công liên tục khiến công trình ngày càng cao. Không thể tự giải quyết, tôi nhiều lần gửi đơn lên xã Kiền Bái (cũ) nhờ can thiệp, song mọi nỗ lực đều bất thành. Cuối cùng, tôi buộc phải đệ đơn ra tòa. Dù tòa tuyên tôi thắng kiện, gia đình họ vẫn chây ì không chấp hành, thậm chí còn tuyên bố kháng cáo”, bà Kim Loan bức xúc nói.

Theo bà Loan, ngày 13/11/2024, vợ chồng bà Loan gửi đơn lần thứ nhất đến UBND xã Kiền Bái (cũ). Đến 18/11/2024, UBND xã ban hành thông báo yêu cầu gia đình ông Hữu ngừng thi công.

Mới đây, UBND phường Thiên Hương đã tổ chức họp các bên, yêu cầu ông Hữu trả lại đất cho gia đình bà Loan nhưng bất thành.

Hai ngày sau, tại buổi làm việc do xã tổ chức, ông Hữu xác nhận việc xây dựng là do "nhầm vị trí". Bà Loan không tự đòi được đất đã gửi đơn lên tòa. Ngày 11/8/2025, TAND Khu vực 1 xét xử sơ thẩm và ban hành Bản án số 08/2025/DS-ST.

'Không chấp hành bản án còn kháng cáo'

Bản án tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc ông Đỗ Văn Hữu và bà Vũ Thị Tuyến tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trên thửa đất số 4856, tờ bản đồ số 03 thuộc tổ dân phố 7, khu vực Kiền Bái, phường Thiên Hương (mới).

Tòa cũng buộc gia đình ông Hữu tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại đất cho ông Nguyễn Đăng Ca và bà Trần Thị Kim Loan.

Đến nay, hơn 1 tháng bản án được ban hành, gia đình ông Hữu không chấp hành bản án mà làm đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm, vẫn cố thủ chiếm giữ mảnh đất hợp pháp của nhà bà Loan.

Dù xây nhà không phải trên đất được cấp phép nhưng gia đình người vi phạm vẫn về ở bình thường.

“Gia đình tôi rất bức xúc. Trải qua hành trình 1 năm đi tìm công lý khiến chúng tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Chúng tôi phát hiện vi phạm xây dựng của ông Hữu từ rất sớm và nhờ chính quyền vào cuộc. Nhưng không hiểu sao công trình vẫn hoàn thiện và người vi phạm dọn về ở, điện nước vẫn được cấp để sinh hoạt. Giờ họ còn ra điều kiện ngược lại là bán đất cho họ với giá 550 triệu đồng.

Nếu chúng tôi không bán rẻ thì phải đổi lô đất phía trong, xấu hơn, có mộ đằng sau mang tên gia đình ông Hữu, cách đất của tôi 4 lô. Quyền lựa chọn không thuộc về gia đình tôi mà lại thuộc về những người vi phạm sao?”, bà Loan bức xúc.