Ngày 6/2, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Hoàng (trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), chủ Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Phương Nguyên để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

Đồng thời, cơ quan chức năng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Ngô Thị Bảo Vâng (vợ của Hoàng) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phát hiện trên thị trường xuất hiện nguồn cà phê bột có giá bán rẻ bất thường trong bối cảnh giá nguyên liệu tăng cao. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP, đơn vị xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Công an đọc lệnh khởi tố đối với Hoàng. Ảnh: Lâm Anh.

Qua theo dõi, lực lượng chức năng xác định Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Phương Nguyên do Hoàng và vợ làm chủ có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Mặc dù đăng ký trụ sở tại phường Hòa Khánh, doanh nghiệp này lại tổ chức sản xuất trong ngõ nhỏ trên địa bàn phường Thanh Khê.

Tại đây, các đối tượng trộn bột đậu nành với hóa chất, phụ gia để sản xuất cà phê bột giả, mỗi ngày đưa ra thị trường gần 1 tấn sản phẩm.

Tiến hành đồng loạt khám xét 5 địa điểm tại Đà Nẵng và TPHCM, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2 tấn cà phê bột nhãn hiệu Phương Nguyên được xác định là hàng giả, tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.