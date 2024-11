Liên tiếp xảy ra cháy nhà kho, xưởng sản xuất

Khoảng 23h ngày 21/11, một cơ sở làm biển quảng cáo tại hẻm 172/69/30 đường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy.

Người dân chứng kiến sự việc cho biết, họ thấy lửa phát ra từ tầng 2 của cơ sở sản xuất rồi nhanh chóng lan xuống tầng dưới.

"Thời điểm xảy ra cháy, có 3 nam thanh niên ở bên trong cơ sở. Do mọi người tri hô nên 3 người này đã kịp thời bỏ chạy ra bên ngoài", người dân cho biết.

Hiện trường vụ cháy cơ sở làm biển quảng cáo.

Tại hiện trường, ngọn lửa bốc cao và thiêu rụi toàn bộ tài sản ở bên trong cơ sở làm biển quảng cáo. Hai căn nhà khác nằm kế bên cũng bị lửa lan sang làm hư hỏng một số đồ vật và ám khói.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm và Trung tâm Chữa cháy &CNCH khu vực 2 đã điều động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau khoảng 40 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng thiêu rụi nhiều tài sản.

Trước đó, hồi 22h26 ngày 18/11, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại ngõ 115 Định Công, phường Thịnh Liệt.

Ngay khi nhận được tin báo, Trung tâm đã điều động 4 xe chữa cháy của Công an quận Hoàng Mai, 2 xe của Công an quận Hai Bà Trưng, 3 xe của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) và 2 xe của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 5 đến hiện trường.

Cảnh sát xác định, kho xưởng bị cháy thuộc khu đất của Công ty CP Dịch vụ Vận tải Đường Sắt Việt Nam có diện tích 800m2, nhà cao 1 tầng kết cấu bằng tường gạch mái lợp tôn.

Do bên trong có nhiều đồ nhựa, đồ chơi như nhà bóng, bóng nhựa... nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Tại hiện trường, đã có 250m2 thuộc Công ty CP Đầu tư và Phát triển nội thất Hưng Nam Cường thuê lại mặt bằng của Công ty CP Dịch vụ Vận tải Đường Sắt Việt Nam bị cháy. Một số kho liền kề bị cháy xém, tác động nhiệt và ám khói; nhà dân liền kề bị tác động nhiệt và ám khói tường nhà.

Vụ cháy kéo dài suốt 4 giờ khiến các lực lượng chữa cháy rất vất vả, đến 1h sáng 19/11, mới dập tắt được hoàn toàn.

Chủ động phòng cháy mùa hanh khô

Theo Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội, hiện tại đang là thời điểm mùa hanh khô, đây cũng là khoảng thời gian thời tiết có nhiều diễn biến thất thường, cùng với đó, nhu cầu sản xuất, mua bán hàng hóa phục vụ Tết đang cận kề, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ cao.

Để chủ động công tác phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ lớn và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố, Công an TP Hà Nội đã đưa ra các khuyến cáo cụ thể.

Đối với các cấp, ngành, các đơn vị, cơ sở, cần tổ chức tốt hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy, nội quy, quy định về phòng cháy, chữa cháy trong sản xuất, kinh doanh đến cán bộ, công nhân viên, các hộ kinh doanh và khách hàng.

Thường xuyên và định kỳ tổ chức tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy để phát hiện và khắc phục kịp thời các nguy cơ gây cháy.

Xây dựng và củng cố hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, trang bị phương tiện, huấn luyện nghiệp vụ để lực lượng này có khả năng phát hiện, báo cháy và dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh.

Chuẩn bị phương án thoát nạn cho người và tài sản khi cháy xảy ra.

Tăng cường tuần tra, canh gác 24/24h tại cơ sở và khu dân cư, đặc biệt là vào thời điểm ngoài giờ hành chính, ban đêm, ngày nghỉ để kịp thời phát hiện và dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh.