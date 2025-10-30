Nhìn căn homestay mới khai trương được hơn 1 tháng ngập trong "biển nước", chàng trai như "đứt từng khúc ruột".

"Tôi đã bám trụ ở đây suốt những ngày qua, mong có thể bảo vệ homestay, bớt phần nào thiệt hại. Nhưng nước dâng ngày càng cao, mất điện, mất mạng internet, đồ ăn thì chỉ còn mì tôm, bánh mì", anh Huy chia sẻ.

Từ ngày 27/10, nước bắt đầu tràn vào sàn tầng 1 của homestay rồi dâng cao dần. Sáng 29/10, anh Huy thấy mừng vì nước có dấu hiệu rút nhưng sau đó ít giờ, nước lại dâng nhanh, ngập tới 1/2 tầng 1. Những đồ đạc nặng như giường, tủ, bếp, sofa không thể bê lên cao nên đều chìm nổi trong "biển nước" đục ngầu.

"Tôi dự kiến thiệt hại về nội thất khoảng 30-50 triệu đồng. Nếu tính cả thiệt hại về phần thô của căn nhà thì phải tới 100 triệu đồng. Sau trận lũ lụt này, tôi sẽ rơi vào cảnh nợ chồng nợ, không biết bao giờ mới có thể phục hồi", anh Huy không giấu nổi lo lắng.

Homestay của anh Huy ngập trong "biển nước". Video: NVCC

Theo báo cáo ngày 29/10 của Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), lượng mưa trong 24 giờ tại đỉnh Bạch Mã (TP Huế) đạt 1.739mm, được ghi nhận là mức cao kỷ lục tại Việt Nam, gần tương đương lượng mưa trung bình năm của cả nước (1.400–2.400 mm) và lớn thứ hai thế giới, chỉ sau kỷ lục 1.825 mm tại một trạm quan trắc của Pháp ở Ấn Độ Dương hồi tháng 1/1966.

Mưa lớn khiến 32/40 xã, phường ở TP Huế bị ngập từ ngày 26/10 đến nay, mức ngập phổ biến 1-2m, một số nơi tới 3-4m.

Anh Huy cho biết, căn homestay này khai trương từ 23/9, do anh và một người bạn dùng tiền dành dụm, vay mượn để mở. Homestay gồm 4 phòng, có thể đón 10-14 khách. Mọi góc nhỏ trong homestay đều được anh và bạn tỉ mỉ thực hiện với mong muốn làm hài lòng khách hàng, sớm đem lại doanh thu, trang trải chi phí đầu tư.

Từ ngày 25/10, nghe dự báo mưa lũ, anh Huy đã phải tạm ngưng đón khách. Anh và bạn khẩn trương thu dọn, bê đồ đạc lên tầng cao.

Sáng 27/10, nước từ thượng nguồn đổ về xối xả, dâng cao tới 1,5m trong căn homestay. Mưa lũ, khách hủy phòng, mất doanh thu khiến khó khăn càng chồng chất.

Lớn lên ở Huế nhưng chưa bao giờ anh Huy chứng kiến trận mưa lũ lớn tới như vậy. "Bây giờ tôi cũng chỉ biết cầu mong cơn lũ sớm qua. Những gia đình, cửa hàng kinh doanh xung quanh khu phố đều thiệt hại nặng nề chứ không riêng homestay của tôi.

Điều ấm áp là trong hoàn cảnh như vậy, mọi người vẫn quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau. Cô chú hàng xóm còn cho chúng tôi thêm thức ăn", anh Huy chia sẻ.

Chủ một homestay ở An Đông (Huế) cũng rơi vào cảnh trớ trêu khi cơ sở kinh doanh vừa khai trương được vài tháng đã chìm trong nước lũ.

“Toàn bộ tầng 1 hư hại, không còn gì", người này đau xót chia sẻ. Anh lo lắng khi những ngày qua và sắp tới có thể không có doanh thu, trong khi vẫn phải chi khoản lớn cho việc dọn dẹp, sửa chữa.

Tại phố Bà Triệu, homestay của gia đình anh Anh Đức cũng phải tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa lũ. Dù căn nhà được xây cao, nước không tràn quá sâu vào tầng 1, song nơi đây vẫn trong tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, mất điện và mất kết nối mạng.

Ngày 27/10, homestay của anh Đức vẫn còn 6 vị khách lưu trú. Anh phải lội nước ra ngoài, gọi ghe vào tận cổng đón 4 người vượt quãng đường ngập sâu để kịp ra sân bay. Với 2 vị khách còn ở lại, gia đình anh hỗ trợ miễn phí toàn bộ tiền phòng và ăn uống trong những ngày mưa lũ.

“Năm ngoái, thời điểm cuối tháng 10, homestay của tôi kín phòng. Năm nay, mưa lũ nghiêm trọng khiến thiệt hại kinh tế nặng nề. Sinh ra và lớn lên tại đây, tôi chưa bao giờ chứng kiến trận ngập lụt khủng khiếp đến vậy”, anh Đức chia sẻ.

Anh Đức gọi ghe chở khách ra khỏi homestay. Đường phố xung quanh ngập sâu như sông. Video: NVCC