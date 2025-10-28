Đầu giờ chiều nay, nhiều người dân trên địa bàn TP Huế không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh tượng nói trên.

Gia đình chị B. vượt nước lũ, đưa thi thể người thân đi hỏa táng. Ảnh cắt từ clip

Thời điểm xảy ra sự việc, nước lũ trên sông Hương đoạn qua trung tâm TP Huế còn dâng cao, chảy xiết, bủa vây đường sá, khu dân cư.

Chị N.T.B. cho biết, người quá cố là anh trai của chị. Do nước lũ dâng cao, bệnh viện mất điện, không thể lưu giữ thi thể.

“Bệnh viện không thể lưu giữ thi thể ở nhà xác nên gia đình quyết định dùng xe đẩy quan tài, vượt dòng nước lũ để đưa anh đi hỏa táng”, chị B. ngậm ngùi chia sẻ.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, quan tài của anh trai chị B. được nhiều người thân đẩy qua nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ 0,5 đến 1m như Ngô Quyền, Nguyễn Huệ...để đến nơi hỏa táng. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng trong hoàn cảnh lũ lụt, nhiều người không khỏi chạnh lòng.