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Tại cơ quan công an, Phan Trung Khuê (31 tuổi, trú thôn Xuôi Ngành, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) tự giới thiệu Khuê là chủ tài khoản Facebook và TikTok "Khuê Ơi Dậy Đi".

Phan Trung Khuê thừa nhận: "Thời gian vừa qua, tôi đăng một số nội dung lên mạng sai sự thật và có yếu tố phân biệt vùng miền. Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, tôi nhận thức được hành vi của mình là sai pháp luật".

Phan Trung Khuê gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người trên mạng và toàn thể người dân cả nước, đồng thời nhắn nhủ những người làm TikTok và sáng tạo nội dung: "Hãy sản xuất những nội dung bổ ích, có giá trị tốt đẹp cho xã hội, không mắc phải những lỗi lầm như tôi".

"Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người. Mong mọi người tha thứ cho tôi, tôi có thể làm lại, làm một con người tốt hơn, cống hiến cho xã hội và cộng đồng những điều tích cực", Khuê nói.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản TikTok "Khuê Ơi Dậy Đi" (ID: @khueoidaydi) đăng tải nhiều video có nội dung xấu, độc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Chủ kênh TikTok 'Khuê Ơi Dậy Đi' tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định ngày 15/2, Khuê đăng tải một video dài 1 phút 35 giây tự quay bằng điện thoại. Nội dung video đưa ra những nhận xét về cách làm việc của người miền Nam, đồng thời so sánh người miền Bắc và người miền Nam trong sinh hoạt, lao động.

Tiếp đó, ngày 4/6, Khuê tiếp tục đăng tải một video dài 2 phút 26 giây với nội dung so sánh giữa người miền Bắc và người miền Nam về điều kiện kinh tế, hạ tầng, lối sống, phương tiện đi lại cũng như đề cập đến hoạt động cứu trợ trong thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19.