Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện ngày 1/4, tài khoản Facebook “B.T.G” đăng tải clip về một vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 11h30 cùng ngày trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, xã Xuân Lộc (Đồng Nai).

Trong đó, người này kết luận nguyên nhân vụ tai nạn là do lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã dùng gậy đập liên tiếp vào 2 người điều khiển xe gắn máy.

Ông G. ký xác nhận các tài liệu tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, nhiều trang cá nhân, hội nhóm trên mạng xã hội đã nhanh chóng chia sẻ bài viết, phát tán clip, đồng thời thêm thắt nội dung sai sự thật như: CSGT đạp/đập người vi phạm giao thông dẫn đến chết người/chết một người nữ ngồi sau... nhằm câu like, câu view.

Từ đó, gây rất nhiều bức xúc trong dư luận, bị một số đối tượng lợi dụng để xuyên tạc, công kích lực lượng CSGT Đồng Nai.

Qua xác minh, ông B.T.G. (ngụ xã Xuân Lộc) là người trực tiếp đăng đoạn video và bài viết lên Facebook bằng tài khoản cá nhân. Tại cơ quan công an, ông G. thừa nhận đã đăng bài viết dựa trên suy đoán chủ quan, không có căn cứ thực tế và không kiểm soát các bình luận.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông G. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Sau khi nhận thức được sai phạm, ông G. đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; đồng thời rà soát, xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan vụ việc.