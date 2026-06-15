Phú Thọ:

Ngày 15/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Trung Khuê (31 tuổi, trú thôn Xuôi Nghành, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) về hành vi "cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội".

Mức phạt đối với Khuê là 8,75 triệu đồng. Phan Trung Khuê là chủ sở hữu kênh "Khuê Ơi Dậy Đi" thu hút lượng lớn người theo dõi và lượt xem trên nền tảng TikTok.

Chủ kênh TikTok 'Khuê Ơi Dậy Đi' tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản TikTok "Khuê Ơi Dậy Đi" (ID: @khueoidaydi) đăng tải nhiều video có nội dung xấu, độc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định ngày 15/2, Khuê đăng tải một video dài 1 phút 35 giây tự quay bằng điện thoại. Nội dung video đưa ra những nhận xét về cách làm việc của người miền Nam, đồng thời so sánh người miền Bắc và người miền Nam trong sinh hoạt, lao động.

Tiếp đó, ngày 4/6, Khuê tiếp tục đăng tải một video dài 2 phút 26 giây với nội dung so sánh giữa người miền Bắc và người miền Nam về điều kiện kinh tế, hạ tầng, lối sống, phương tiện đi lại cũng như đề cập đến hoạt động cứu trợ trong thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19.

Làm việc với cơ quan công an, Phan Trung Khuê thừa nhận những nội dung đăng tải là thông tin sai sự thật, xuyên tạc.

Theo lời khai của Khuê, mục đích của việc đăng tải các video trên là để câu like, câu view, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nhằm phát triển trang cá nhân và tăng độ nhận diện trên mạng xã hội.