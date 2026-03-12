Ngày 12/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Nghĩa Đô đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về tăng giá xăng, dầu.

Cơ quan công an làm việc với trường hợp vi phạm. Ảnh: CACC

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến thông tin tăng giá xăng, dầu, gây hiểu lầm và có nguy cơ ảnh hưởng đến dư luận.

Qua xác minh, Công an phường Nghĩa Đô xác định chủ tài khoản là Đ.X.H. (23 tuổi, trú xã Hương Sơn, TP Hà Nội).

Quá trình làm việc, H. cho biết mình là nhân viên bán xe điện. Nhằm thu hút tương tác và tăng lượt theo dõi để bán được xe, H. đã đăng tải thông tin sai sự thật, không có căn cứ lên mạng xã hội.

H. đã chủ động gỡ bỏ nội dung trên và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Thông tin bài viết sai sự thật. Ảnh: CACC

Công an phường Nghĩa Đô đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với Đ.X.H về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.