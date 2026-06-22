Ngày 22/6, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Trọng, chủ nhà hàng T.C, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh cho biết, tối 18/6, một đoàn khách khoảng hơn 50 người đặt 6 bàn ăn (8 người/ bàn) tại nhà hàng.

Khi đoàn khách tới, một người ra khu vực bể hải sản để gọi đồ, trong lúc đó, người này có gọi điện cho một người trong đoàn khách hỏi là "ăn cái gì anh" thì được trả lời là "cứ xõa đi" nên đã gọi 12 con tôm hùm.

Cũng theo ông Trọng, thời điểm bắt hải sản tươi sống và cân, có 3 người trong đoàn khách đứng đó giám sát và chốt số lượng rồi mới mang vào bếp để chế biến.

"Thời điểm bắt hải sản từ bể, nhân viên nhà hàng đã mời người đại diện của đoàn khách ra nhìn và giám sát việc cân rồi mới đưa vào bếp chế biến. Toàn bộ quá trình đều được camera của nhà hàng ghi lại", ông Trọng nói.

Hóa đơn hơn 50 triệu đồng cho bữa ăn hải sản của đoàn khách. Ảnh: Đ.X

Lý giải việc 12 con tôm hùm có tổng trọng lượng đúng 12kg, ông Trọng cho biết mỗi con có trọng lượng khác nhau, dao động từ khoảng 0,9kg đến 1,1kg. Do các con lớn nhỏ bù trừ cho nhau nên tổng trọng lượng đạt tròn 12kg. Theo ông, đây đều là tôm hùm loại 1.

Chủ nhà hàng cho biết thêm, trong quá trình sử dụng dịch vụ tại nhà hàng, không có ai ý kiến gì, chỉ đến khi xem hóa đơn thì người trả tiền mới thắc mắc. Thời điểm thanh toán này, người gọi hải sản trước đó trong đoàn khách lại không có mặt, phía nhà hàng đã giải thích và sẽ giảm một vài triệu đồng để du khách thoải mái nếu có nhu cầu.

"Nhà hàng chỉ quan tâm việc đón khách, phục vụ khách như nào cho chu đáo. Tất nhiên kinh doanh thì phải có lãi, số lãi không phải bỏ túi được hết mà phải trả lương cho nhân viên, nhưng giảm giá quá tầm thì không được. Việc bài đăng trên mạng xã hội khiến việc kinh doanh của nhà hàng bị ảnh hưởng từ những người không hiểu rõ vụ việc", ông Trọng thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài biết về việc một du khách đăng hóa đơn hơn 50 triệu đồng sau khi sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng T.C, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung bài viết thắc mắc về giá cả và số lượng hải sản thực tế khi sử dụng tại nhà hàng. Trong hóa đơn nêu rõ, tổng số tiền đoàn khách phải trả là 50.662.000 đồng. Trong đó, đoàn khách ăn 12kg tôm hùm (giá hơn 2,9 triệu đồng/kg) với số tiền phải trả hơn 35 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn khách còn ăn 3kg ốc hương (giá 720.000 đồng/kg, thành tiền 2.160.000 đồng), 3kg tôm rảo biển (giá 780.000 đồng/kg, thành tiền 2.340.000 đồng), 7,2kg cá song biển (giá 650.000 đồng/kg, thành tiền 4.680.000 đồng) cùng nhiều món ăn và đồ uống khác.

Sau khi bài viết đăng tải, nhiều thông tin cho rằng với lượng đồ ăn lớn như vậy thì đoàn khách phải đi với số lượng đông người.

Ngày 20/6, thông tin từ UBND phường Bãi Cháy cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã kiểm tra, xác minh. Kết quả cho thấy nhà hàng thực hiện niêm yết giá công khai, cân điện tử hoạt động đúng quy định và chưa phát hiện dấu hiệu “chặt chém” du khách.

Hình ảnh camera ghi nhận đoàn khách trực tiếp lựa chọn các món ăn, xác nhận số lượng và trọng lượng hàng hóa sau khi cân, trong đó có các loại hải sản giá trị cao như tôm hùm. Đoàn kiểm tra cũng đã liên hệ với người đăng tải thông tin để đối chiếu, làm rõ các nội dung phản ánh. Sau quá trình trao đổi và xác minh, khách hàng xác nhận một số thông tin đăng tải chưa chính xác và đã chủ động gỡ bỏ bài viết trên mạng xã hội.