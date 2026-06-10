Chiếc ghế nổi tiếng này nằm trên đường Cô Sơn, gần cửa hàng Starbucks ven Tây Hồ. Nhờ vị trí sát mặt hồ, nơi đây sở hữu góc nhìn đẹp hướng ra toàn cảnh Tây Hồ, có thể ngắm những biểu tượng nổi tiếng như Lôi Phong Tháp.

Khung cảnh nên thơ khiến địa điểm này nhanh chóng trở thành “tọa độ sống ảo” được nhiều du khách yêu thích, trang QQ đưa tin.

Sau khi liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội, lượng khách tìm đến đây ngày càng tăng. Mỗi ngày, nhiều người xếp hàng chỉ để có vài phút ngồi trên chiếc ghế, chụp một bức ảnh lưu niệm.

Chiếc ghế có vị trí đẹp nên thu hút nhiều du khách đến chụp ảnh. Ảnh: QQ

Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng kéo theo nhiều bất tiện. Một số du khách chiếm dụng ghế quá lâu, mỗi lượt chụp ảnh có khi kéo dài hơn 10 phút. Vào thời điểm đông khách, thời gian chờ đợi đến lượt thường quá 30 phút.

Tình trạng này khiến khu vực xung quanh thường xuyên đông đúc, gây ùn tắc lối đi ven hồ, đồng thời ảnh hưởng đến không gian ngắm cảnh và nghỉ ngơi của những du khách khác.

Nhằm cải thiện trải nghiệm tham quan, duy trì trật tự tại các điểm check-in nổi tiếng và đảm bảo mọi người đều có cơ hội thưởng ngoạn cảnh đẹp, từ ngày 6/6, ban quản lý khu thắng cảnh Nhạc Miếu thuộc khu danh thắng Tây Hồ đã triển khai quy định chụp ảnh giới hạn thời gian tối đa 3 phút.

Tại khu vực này, một thiết bị bấm giờ đã được lắp đặt cùng bảng thông báo: “Điểm chụp ảnh này có nhu cầu sử dụng cao, hiện áp dụng hình thức xếp hàng + chụp ảnh giới hạn thời gian”.

Khi hết 3 phút, thiết bị sẽ phát tín hiệu nhắc nhở, hướng dẫn du khách hoàn thành việc chụp ảnh và nhường chỗ cho người tiếp theo.

Đại diện ban quản lý Nhạc Miếu cho biết, mục đích của quy định này là cân bằng giữa nhu cầu check-in của du khách và việc duy trì trật tự tham quan công cộng.

“Chúng tôi hy vọng du khách có thể chụp ảnh trong thời gian hợp lý, xếp hàng văn minh, để mọi người đều có thể tận hưởng vẻ đẹp của Tây Hồ một cách công bằng. Sau giai đoạn thử nghiệm, các biện pháp quản lý sẽ tiếp tục được điều chỉnh phù hợp”, vị đại diện này nói.

Quy định mới nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số người dùng mạng ủng hộ và cho rằng: “Nên áp dụng rộng rãi ở nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác”.

Trong khi đó, có người lại nhận xét: “Tây Hồ có rất nhiều cảnh đẹp, không nhất thiết phải tập trung vào duy nhất 1 chiếc ghế”.