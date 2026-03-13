Ảnh hưởng đời sống riêng tư

Theo trình bày của ông Q. (ngụ tỉnh Tây Ninh), ông là chủ sở hữu một căn nhà tại tỉnh Long An (cũ). Nhà của ông và nhà của bà H. nằm sát nhau.

Năm 2010, bà H. xây nhà với kết cấu một trệt, hai tầng và mở nhiều cửa sổ hướng sang phía nhà ông. Theo ông Q., căn nhà của bà H. có tổng cộng 8 cửa, gồm 4 cửa sổ lớn dạng cửa lùa bằng kính và 4 cửa thông gió nhỏ hình tròn.

Ông Q. cho rằng việc bà H. bố trí các cửa sổ này ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của gia đình ông. Thậm chí, có trường hợp rác và đồ dơ bị ném xuống mái tôn nhà ông.

Do đó, ông Q. khởi kiện, yêu cầu tòa buộc bà H. xây kín toàn bộ các cửa sổ nói trên bằng gạch và xi măng.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Ảnh: Anh Phương

Về phía bị đơn, bà H. cho rằng thực tế số lượng cửa không nhiều như ông Q. nêu. Theo bà H., khi xây dựng nhà, gia đình chỉ mở 3 cửa sổ dạng cửa lùa và 2 cửa thông gió của nhà vệ sinh, tổng cộng 5 cửa. Sau khi ông Q. xây dựng lại nhà, một cửa sổ và một cửa thông gió đã bị che lấp, hiện chỉ còn 3 cửa.

Bà H. cho biết trước đây gia đình ông Q. từng khiếu nại sự việc đến chính quyền địa phương. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng yêu cầu gia đình bà cố định các cửa sổ và cửa thông gió, không sử dụng để tránh ảnh hưởng đến nhà liền kề.

Theo bà H., từ đó đến nay các cửa này luôn được cố định và không mở sử dụng, nên bà không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông Q.

Buộc xây kín các cửa sổ ở tầng 2

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Cần Đước (nay là TAND khu vực 6 - Tây Ninh) nhận định việc trổ cửa sang bất động sản liền kề phải tuân thủ quy định của Bộ luật Dân sự và tiêu chuẩn xây dựng nhà ở liên kế. Căn cứ các quy định này, một số cửa sổ ở tầng 2 của nhà bà H. không đảm bảo quy định về khoảng cách và vị trí.

Từ đó, tòa án chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Q., buộc bà H. phải xây kín các cửa ở tầng 2 giáp ranh với nhà ông Q., gồm 2 cửa sổ nhôm kính, 2 cửa kính hình tròn lấy sáng và 1 cửa thông gió hình chữ nhật.

Không đồng ý, bà H. kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Bà cho rằng các cửa sổ đã được cố định bằng ốc vít, không thể nhìn thấy bên trong nhà ông Q., nên không đồng ý xây kín lại.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Long An (nay là TAND tỉnh Tây Ninh) cho biết theo quy định pháp luật, nhà ở liên kế khi trổ cửa ra phía bất động sản liền kề phải tuân thủ quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Xây dựng và các tiêu chuẩn thiết kế nhà ở liên kế.

Khoản 1 Điều 178 Bộ luật Dân sự 2015 quy định chủ sở hữu nhà chỉ được mở cửa sổ, cửa ra vào quay sang nhà bên cạnh theo đúng quy định xây dựng.

Đồng thời, tiêu chuẩn thiết kế nhà ở liên kế quy định nếu khu đất liền kề chưa có công trình hoặc là công trình thấp tầng thì được phép mở cửa thông gió hoặc cửa lấy sáng, nhưng cạnh dưới của cửa phải cách mặt sàn tối thiểu 2m và phải chấp nhận không sử dụng khi công trình bên cạnh được xây dựng.

Kết quả thẩm định tại chỗ cho thấy nhiều cửa sổ, cửa thông gió và cửa lấy sáng tại tầng 2 nhà bà H. có khoảng cách từ mép dưới đến sàn dưới 2m, không đúng quy chuẩn xây dựng.

Tại phiên phúc thẩm, bà H. không cung cấp được chứng cứ mới nên kháng cáo không được chấp nhận. Hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, buộc bà H. xây kín các cửa trên tầng 2 giáp ranh nhà ông Q., đồng thời không buộc phải xây kín các cửa ở tầng 1 do đảm bảo khoảng cách và vị trí theo quy chuẩn.