Ông Lý Quốc Hữu quê ở thị trấn Bình Thản, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Năm 1987, khi mới 24 tuổi, ông rời quê đi làm ăn xa. 10 năm sau, ông từng trở về quê một lần. Khi các anh em đều đi làm xa, Lý Quốc Hữu để lại số điện thoại bàn cho hàng xóm rồi tiếp tục lên đường.

Thế nhưng sau đó, gia đình không thể liên lạc với ông. Mỗi dịp Tết, người thân đều gọi điện nhưng không lần nào kết nối được. Mọi người trong gia đình dần cho rằng ông đã mất tích, thậm chí không biết ông còn sống hay không.

Năm 1998, sau nhiều năm phiêu bạt, Lý Quốc Hữu đến huyện Phương Chính, Cáp Nhĩ Tân. Trong lúc không có nơi nương tựa, ông gặp bà Lâm, chủ một nhà hàng ven đường cao tốc.

Thấy hoàn cảnh của ông, bà Lâm cho ông ở lại nhà hàng và làm những công việc lặt vặt. Đến năm 2001, tuyến đường cao tốc bị đóng khiến việc kinh doanh của nhà hàng không thể tiếp tục. Bà Lâm buộc phải đóng cửa.

Thấy Lý Quốc Hữu không có nơi nào để đi, bà thuận miệng nói: “Giúp tôi trông nhà, muốn đi lúc nào cũng được”.

Hai người không ký bất kỳ giấy tờ nào. Lý Quốc Hữu cũng không nhận tiền lương hay bất kỳ chế độ đãi ngộ nào. Sau khi rời đi, bà Lâm gần như không còn liên lạc với ông.

Bà nghĩ rằng người đàn ông này sẽ sớm tìm một nơi khác để sinh sống. Nhưng Lý Quốc Hữu lại coi lời nhờ ấy như một lời hứa.

Căn nhà nằm trong vùng núi hẻo lánh, cách cửa hàng tạp hóa gần nhất khoảng 3km. Trong suốt nhiều năm, ông gần như sống tách biệt với thế giới bên ngoài.

Mỗi năm, ông chỉ xuống núi vài lần để mua nhu yếu phẩm. Để tự nuôi sống bản thân, ông khai hoang khoảng 3 mẫu đất trồng ngô, nuôi gà, vịt và thỉnh thoảng đi câu cá. Nông sản, gia cầm bán được bao nhiêu, ông dùng số tiền đó để trang trải cuộc sống.

Người đàn ông xa xứ hạnh phúc khi cuối cùng cũng được đoàn tụ với người thân. Ảnh: HK01

Năm 2005, Trung Quốc triển khai việc đổi sang chứng minh nhân dân thế hệ thứ hai trên toàn quốc. Nhưng Lý Quốc Hữu không có đủ tiền để trở về quê làm thủ tục. Ông tiếp tục ở lại căn nhà cũ.

Những ngày Tết, khi mọi người sum họp bên gia đình, ông chỉ có thể một mình nhớ về quê nhà và những người thân mà đã lâu không gặp. Không ai biết chính xác ông đang ở đâu. Gia đình cũng không biết ông còn sống.

Tháng 5/2026, khi bà Lâm trở lại Cáp Nhĩ Tân để xử lý căn nhà cũ, bà bất ngờ phát hiện Lý Quốc Hữu vẫn còn ở đó. Sau 25 năm, ông vẫn âm thầm trông coi căn nhà mà bà từng nhờ mình giữ.

“Một câu nói của tôi đã giữ ông ấy ở lại”, bà Lâm xúc động nói.

Khi được hỏi mong muốn sau này, Lý Quốc Hữu chỉ có một nguyện vọng là được trở về Tứ Xuyên thăm gia đình. Bà Lâm quyết định đưa ông về quê.

Tuy nhiên, hành trình trở về không đơn giản. Vì không có chứng minh nhân dân thế hệ thứ hai, Lý Quốc Hữu không thể mua vé và đi tàu theo thủ tục thông thường.

Bà Lâm đã tìm đến chính quyền và cơ quan công an để nhờ hỗ trợ. Chính quyền địa phương đã giúp ông hoàn tất các thủ tục cần thiết và mua được vé tàu từ Cáp Nhĩ Tân đến Trùng Khánh.

Gia đình bà Lâm cũng đồng hành trong suốt hành trình. Chuyến đi kéo dài hơn 40 giờ. Lý Quốc Hữu gần như không ngủ. Ông liên tục ngồi bên cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài.

Ngày 11/8, ông đặt chân đến ga Bắc Trùng Khánh. Từ đây, lực lượng công an tiếp nhận và đưa ông trở về Nội Giang. Ngày 17/8, Lý Quốc Hữu hoàn tất thủ tục lấy lại sổ hộ khẩu và làm chứng minh nhân dân tạm thời.

Sau 1/4 thế kỷ, người đàn ông từng khiến gia đình tưởng đã mất tích cuối cùng cũng trở về. Hiện Lý Quốc Hữu tạm thời sống cùng anh trai và chị dâu.

Sau khi biết ông đã ổn định cuộc sống, bà Lâm không giấu được niềm vui. Với bà, người đàn ông từng được mình cưu mang năm nào giờ đã trở thành một người thân đặc biệt. Bà cho biết trong tương lai, nếu có cơ hội, bà sẽ đến Nội Giang thăm Lý Quốc Hữu.