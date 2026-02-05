Sự việc xảy ra ngày 31/1 tại huyện Khanom, tỉnh Nakhon Si Thammarat (miền Nam Thái Lan). Video do chủ nhà Charantorn Chareomkiad đăng tải nhanh chóng đạt 2,8 triệu lượt xem và khoảng 50.000 lượt tương tác sau ít giờ.

Theo video, một nhóm du khách nước ngoài bước vào đám tang vì tưởng là nhà hàng, còn hỏi đây có phải khu ẩm thực hay không. Charantorn viết: “Người nước ngoài vào đám tang mà cứ tưởng đó là tiệc buffet”.

Đoạn video đăng tải ngày 31/1 gây sốt mạng xã hội. Nguồn: Charantorn Chareomkiad

Đám tang gia đình Charantorn Chareomkiad được tổ chức gần chợ đêm - khu vực đông du khách. Theo The Thaiger, nhóm khách nước ngoài đi ngang đúng lúc gia chủ đang chuẩn bị bữa tối mời khách đến viếng, theo phong tục địa phương.

Khi biết đây là đám tang, họ bất ngờ và xin lỗi. Gia chủ vẫn mời ở lại dùng các món quen thuộc như trà sữa Thái, sữa hồng, bánh pa thong ko. Các du khách bày tỏ sự biết ơn trước lòng hiếu khách của gia đình.

Hình ảnh nhóm khách Tây đi vào đám tang được chia sẻ "chóng mặt". Ảnh: The Thaiger

Đến ngày 2/2, tình huống trên tiếp tục xảy ra khi 3 vị khách châu Âu khác bước vào đám tang, tiếp tục nhầm nơi này là khu ẩm thực và hỏi mua đồ uống.

Sau khi được giải thích, gia chủ vẫn mời họ ở lại dùng bữa. Mẹ của ông Charantorn mang khay thức ăn Thái ra mời khách, trong khi một người thân khác ân cần nhắc rằng các món ăn hơi cay. "Chúng tôi phục vụ đồ ăn cho họ. Họ vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ", ông Charantorn nói.

Tại Thái Lan, việc chuẩn bị đồ ăn, thức uống mời những người đến viếng tang là phong tục lâu đời, phổ biến. Đây được xem là cách gia chủ bày tỏ lòng cảm ơn với những người đến chia buồn, mang ý nghĩa tạo phước lành cho người đã khuất.

Những video về đám tang lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn người xem cho rằng tình huống nhầm lẫn vừa hài hước vừa ấm áp, thể hiện sự cởi mở và tốt bụng của gia chủ.

Một số ý kiến hoài nghi, cho rằng các du khách có thể biết đây không phải nhà hàng nhưng vẫn tìm cách ăn miễn phí, đồng thời khuyên gia đình không nên khuyến khích những tình huống tương tự.

Dù vậy, nhiều người lên tiếng bênh vực gia chủ, nhận định việc mời ăn trong đám tang mang ý nghĩa văn hóa - tâm linh, phù hợp truyền thống hiếu khách và sự cảm thông của người Thái.

Ông Charantorn cho biết sau sự việc, các du khách đã bày tỏ lòng biết ơn và nói sẽ luôn ghi nhớ trải nghiệm này như một kỷ niệm đặc biệt về sự hiếu khách của Thái Lan.