Lưu Dương sinh ra tại thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc. Mẹ mất khi anh mới 1 tuổi rưỡi, cha qua đời vì ung thư khi anh lên 7. Năm 8 tuổi, trong sổ hộ khẩu chỉ còn lại duy nhất tên anh. Vì hoàn cảnh họ hàng khó khăn, năm 2007, Lưu Dương được đưa vào trại phúc lợi thị trấn Ma Hào Khẩu, thông tin từ QQ.

Tại đây, bà Lưu Đức Phân, nguyên Viện trưởng trại phúc lợi, trở thành “mẹ” của 45 trẻ mồ côi, trong đó có Lưu Dương. Chính bà là người cho anh chỗ dựa tinh thần và định hướng cuộc đời.

“Mẹ Lưu là tia sáng dẫn tôi đi suốt những năm tháng tăm tối nhất”, Lưu Dương chia sẻ.

Năm 14 tuổi, vì mặc cảm bản thân là gánh nặng, Lưu Dương quyết định bỏ học. Thay vì trách mắng, bà Lưu Đức Phân khuyên anh học một nghề để tự nuôi sống bản thân. Lưu Dương rời quê, đến quận Sa Thị học nấu ăn, làm đủ việc từ phụ bếp, giao đồ ăn đến tiếp thị.

Năm 2013, bà Lưu Đức Phân qua đời. 18 tuổi, Lưu Dương lần thứ hai mất mẹ. Biến đau thương thành động lực, anh quyết tâm lập nghiệp.

Anh Lưu Dương làm giàu từ chính việc nấu ăn của mình. Ảnh: QQ

Năm 2015, Lưu Dương mở quán ăn đầu tiên tại quận Kinh Châu. Có thời điểm doanh thu đạt hơn 2.300 NDT (hơn 8,5 triệu đồng)/ngày, nhưng sau đó giảm mạnh do ảnh hưởng từ việc thi công đường. Không bỏ cuộc, anh tự đi tìm khách, vừa nấu ăn, vừa giao hàng, vừa quảng bá. Sau 2 tháng, doanh thu dần phục hồi.

Cuối năm 2017, anh lập gia đình và sinh con rồi trở về quê hương. Nhờ sự hỗ trợ của người thân bên vợ, anh học nghề chế biến món bò hầm đặc sản nổi tiếng địa phương.

Năm 2018, Lưu Dương dốc toàn bộ 220.000 NDT (khoảng 823 triệu đồng) tích lũy để lấy một quán ăn được sang nhượng trên đường Vinh Quân, chính thức đặt nền móng cho thương hiệu thịt bò của riêng mình.

Chỉ trong 8 năm, anh lần lượt mở 7 cửa hàng tại địa phương. Năm 2025, tổng doanh thu chuỗi quán đạt hơn 4 triệu nhân dân tệ (khoảng 14,96 tỷ đồng). Chuỗi hiện tạo việc làm ổn định cho hơn 40 lao động địa phương.

Giờ đây, cậu bé mồ côi năm nào đã trở thành doanh nhân nổi tiếng. Ảnh: QQ

Bí quyết của Lưu Dương là sử dụng bò tươi mỗi ngày, giữ đúng hương vị truyền thống. “Làm món ăn cũng như làm người, tiền trái lương tâm không thể kiếm”, anh nói.

Dù đã thành công, anh vẫn thường xuyên quay lại trại phúc lợi thăm hỏi các cụ già, âm thầm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

“Nếu không có trại phúc lợi và mẹ Lưu, sẽ không có tôi của ngày hôm nay”, Lưu Dương chia sẻ.

Từ một đứa trẻ mồ côi, anh Lưu Dương đã vươn lên trở thành ông chủ chuỗi đặc sản địa phương, viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực, lòng biết ơn và sự tử tế giữa đời thường.