Tối 6/11, trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025, nhà thiết kế Quyên Nguyễn ra mắt bộ sưu tập “Nguyệt lụa phồn hoa”, tôn vinh vẻ đẹp truyền thống qua chất liệu lụa tơ tằm và tinh thần đương đại của người phụ nữ Việt.

Chủ nhân hit "Bắc Bling" lần đầu diễn thời trang.

Trên nền nhạc "Xẩm Hà Nội – Chiềng Làng Chiềng Chạ" do Quách Mai Thy và Chi Sol thể hiện, Tuấn Cry xuất hiện ở vị trí first face – lần đầu tiên sải bước trên sàn catwalk.

Nhạc sĩ Tuấn Cry

“Tôi run như lần đầu đứng trên sân khấu ca nhạc nhưng vì sự trân trọng dành cho chị Quyên Nguyễn và tình yêu với văn hóa Hà Nội, tôi đã nhận lời ngay. Đây thực sự là một trải nghiệm rất đáng nhớ”, nam ca sĩ chia sẻ.

Bộ sưu tập gồm 20 mẫu áo dài dáng yếm, được thực hiện thủ công trong nhiều tháng. Lấy cảm hứng từ ánh trăng (Nguyệt), lụa tơ tằm cao cấp và sắc hoa phồn vinh, Quyên Nguyễn thể hiện hình ảnh người phụ nữ Việt dịu dàng nhưng mạnh mẽ, tươi mới mà vẫn gìn giữ giá trị truyền thống.

Ca sĩ Hà Myo.

Khép lại show diễn, ca sĩ Hà Myo - giọng ca gắn liền với dòng nhạc xẩm hiện đại - đảm nhận vị trí vedette. Với phong thái tự tin và nét duyên trẻ trung, cô thể hiện trọn vẹn tinh thần mà Quyên Nguyễn muốn gửi gắm: tôn vinh vẻ đẹp Việt, lan tỏa tình yêu với áo dài đến thế hệ trẻ.

Chia sẻ sau buổi diễn, Quyên Nguyễn nói: “Tôi luôn tin rằng áo dài không chỉ là trang phục, mà là biểu tượng của tâm hồn Việt. Nguyệt lụa phồn hoa là cách tôi kể câu chuyện về người phụ nữ Việt - mềm mại như lụa, trong trẻo như trăng và rực rỡ như hoa”.

NTK Quyên Nguyễn cùng MC Mỹ Lan.

Nhà thiết kế Quyên Nguyễn là gương mặt quen thuộc của làng thời trang Việt, nổi tiếng với phong cách thanh lịch, tinh tế và khả năng kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Hơn 2 thập kỷ gắn bó với nghề, chị không ngừng theo đuổi sứ mệnh đưa áo dài Việt đến gần hơn với đời sống đương đại, đồng thời khẳng định vị thế của thời trang Việt.

Những bộ sưu tập của chị luôn được đánh giá cao nhờ kỹ thuật may đo thủ công tinh xảo và triết lý thiết kế tôn vinh đường nét người phụ nữ Việt.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội là sự kiện văn hóa - du lịch thường niên do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và nhiều đơn vị tổ chức, nhằm quảng bá hình ảnh Thủ đô như một điểm đến văn hóa, sáng tạo và thân thiện. Năm 2025, chương trình mang chủ đề “Hà Nội - Nét đẹp tôi yêu”, quy tụ hàng chục nhà thiết kế, nghệ sĩ và người mẫu.

Ảnh: NVCC