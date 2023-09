Em gái của Irish Grinstead và thành viên nhóm nhạc LeMisha Fields thông báo về sự mất mát của gia đình qua bài đăng trên Instagram. Lý do Irish Grinstead mất không được nêu trong bài nhưng Grinstead đã có khoảng thời gian nghỉ phép để điều trị bệnh theo thông tin nhóm nhạc chia sẻ vào tháng 12/2022.

Irish Grinstead (phía trước) biểu diễn tại 18 Funk Fest Atlanta năm 2018.

Chị em nhà Grinstead và Kameelah Williams thành lập nhóm 702, được đặt tên theo mã vùng điện thoại ở Las Vegas, nơi họ sinh sống. Album No doubt của nhóm ra mắt năm 1996, có ca khúc tên Steelo hát chung với sự tham gia của rapper, ca sĩ và nhà sản xuất Missy Elliott.

Các thành viên của 702 (từ trái sang): Kameelah Williams, LeMisha Grinstead và Irish Grinstead tham dự Teen Choice Awards năm 1999.

'Where my girls at?’ là bài hit của nhóm, đạt vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 năm 1999. Ca khúc xuất hiện trong album thứ 2 và được viết, sản xuất bởi Missy Elliott.

Tạp chí Vibe viết về nhóm năm 2018: “Dù nhóm không thường được nhớ đến nhiều như một số nhóm nhạc thập niên 90 nhưng có ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa âm nhạc R&B".

Irish Grinstead sinh 1980 tại Harris, bắt đầu ca hát vào lúc 10 tuổi. Trong một sự kiện, Irish cùng 2 người bạn của mình đã thuyết phục Michael Bivins (nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc) cho họ một cơ hội. Sau đó, nhóm nhạc đã ra mắt và mang đến khán giả nhiều ca khúc ấn tượng. Thời điểm đó, Irish cùng 2 người bạn vẫn còn ở tuổi thiếu niên.

Lê Phương (Theo The New York Times)