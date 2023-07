Theo People, Josephine Chaplin qua đời ở tuổi 74 tại Paris. Gia đình xác nhận thông tin này với truyền thông và khán giả. Nguyên nhân cái chết của nữ nghệ sĩ không được công bố.

Josephine Chaplin qua đời ở tuổi 74.

“Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin Josephine Chaplin đã rời khỏi chúng ta. Mong mọi người dành sự tôn trọng với người đã khuất và gia đình”, người nhà cố nghệ sĩ chia sẻ. Tang lễ của bà được tổ chức giản dị, chỉ có sự tham gia của người thân và số ít bạn bè.

'Vua hề' Charlie từng viết bức thư xúc động gửi con gái.

Bà Josephine Chaplin sinh năm 1949, là con gái của ngôi sao Charlie Chaplin với người vợ thứ tư tên Oona O'Neill.

Với danh tiếng lớn từ cha, nữ diễn viên đã lựa chọn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Bà sớm có cơ hội xuất hiện trong những vai diễn phụ trên màn ảnh từ khi còn rất nhỏ.

Charlie Chaplin khi ấy cũng tạo nhiều điều kiện để con gái được tỏa sáng. “Vua hề” kỳ vọng Josephine sẽ nối nghiệp mình trên bước đường nghệ thuật.

Một số phim bà từng góp mặt như Limelight (1952) và A Countess from Hong Kong (1967). Bà đóng vai chính trong Escape to the Sun (1972) và loạt phim The Man Without a Face (1975).

Tuy nhiên, Josephine không may mắn nổi tiếng như cha dù nỗ lực làm nghề nhiều năm. Sau này, bà trở thành quản lý và quyết định phần lớn các việc của đại gia đình Chaplin.

Nữ nghệ sĩ thời trẻ.

Về đời tư, bà Josephine Chaplin từng kết hôn hai lần. Cuộc hôn nhân đầu của bà với doanh nhân người Hy Lạp Nikki Sistovaris và ly dị. Sau đó, bà tái hôn với nhà khảo cổ học Jean-Claude Gardin (qua đời vào năm 2013).

Năm 2016, Josephine Chaplin từng được ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội mời sang Việt Nam với vai trò ban giám khảo.

Tuy nhiên không lâu sau đó, bà Ngô Phương Lan - Giám đốc Liên hoan phim cho hay: “Vì lý do bất khả kháng, đến phút cuối bà Josephine không sang được Việt Nam. Tuy nhiên bà ngỏ ý sẵn sàng ngồi ghế giám khảo một dịp khác”.