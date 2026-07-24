Liên quan vụ phụ huynh phản ánh việc sữa gửi cho con tại lớp mầm non trên địa bàn phường Nhơn Trạch (TP Đồng Nai) nghi bị mang ra ngoài rao bán, bà Trần Thị H., chủ nhóm lớp mầm non nói trên vừa có báo cáo giải trình gửi cơ quan chức năng về diễn biến vụ việc.

Lực lượng công an làm việc với lớp trẻ mầm non. Ảnh: CAP

Theo nội dung giải trình, chiều 21/7, sau khi xuất hiện phản ánh của phụ huynh trên mạng xã hội, cơ sở mầm non đã tổ chức làm việc với phụ huynh, giáo viên liên quan và những người có mặt để xác minh thông tin.

Qua kiểm tra, cơ sở xác định một học sinh được gia đình gửi 2 hộp sữa để sử dụng trong ngày. Tuy nhiên, trong buổi sáng trẻ chỉ sử dụng 1 hộp sữa, hộp còn lại, giáo viên không cho trẻ uống mà mang về nhà.

Theo chủ cơ sở, buổi làm việc có sự tham gia của phụ huynh, giáo viên vi phạm và đại diện chứng kiến lập biên bản ghi nhận việc giáo viên tự ý mang hộp sữa của trẻ về nhà và người này đã ký biên bản thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Sau khi xác minh, nhà trường buộc thôi việc đối với cô giáo ngay trong ngày để phục vụ công tác xác minh, xử lý kỷ luật.

Đại diện lớp mầm non cho biết, ban quản lý cơ sở đã trực tiếp gửi lời xin lỗi đến gia đình học sinh và toàn thể phụ huynh trong lớp, đồng thời cam kết bồi thường toàn bộ tài sản bị thất thoát, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Bên cạnh đó, cơ sở đã phân công giáo viên khác phụ trách lớp nhằm bảo đảm chế độ chăm sóc, dinh dưỡng và sinh hoạt của trẻ không bị ảnh hưởng.

Phía nhà trường cũng tổ chức họp toàn bộ cán bộ, giáo viên và nhân viên để quán triệt lại đạo đức nghề nghiệp, siết chặt quy trình quản lý tài sản, thực phẩm và sữa của học sinh.

Chủ cơ sở đồng thời nhận trách nhiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhân sự và đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn các bước xử lý tiếp theo.

Như VietNamNet đã đưa tin, gần đây, mạng xã hội lan truyền bài viết của phụ huynh phản ánh việc sữa gửi cho con tại một lớp mầm non trên địa bàn phường Nhơn Trạch (TP Đồng Nai) nghi bị mang ra ngoài bán. Đối chiếu ký hiệu ghi trên hộp sữa với số sữa đã gửi cho con sử dụng tại lớp, phụ huynh nghi đây là cùng một sản phẩm nên đăng tải sự việc lên mạng xã hội.

Sau phản ánh, Công an phường Nhơn Trạch đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.