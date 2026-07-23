Trao đổi với VietNamNet, chị Trần Thị Thu Hiền, mẹ của Đ.B.A (sinh năm 2014), từng học lớp 6 Trường THCS Vĩnh Quỳnh (Hà Nội), cho biết con trai chị vừa trải qua ca phẫu thuật cấp cứu do có dị vật trong cơ thể.

Theo chị Hiền, tối 18/7, B.A bất ngờ đau bụng dữ dội. Trước đó, em cũng nhiều lần kêu đau bụng, nhưng do con có tiền sử viêm dạ dày cấp từ 5 tuổi nên mỗi lần đau gia đình lại cho uống thuốc. Lần này, dù đã uống thuốc, cơn đau của Đ.B.A vẫn không thuyên giảm. Chị Hiền lập tức đưa con đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ngọc Hồi.

Tại bệnh viện, qua chụp chiếu, bác sĩ phát hiện một dị vật cứng nằm sâu trong trực tràng của bệnh nhi. Ca phẫu thuật cấp cứu kéo dài 6 tiếng, từ 22h đêm đến 4h sáng hôm sau.

Chiếc bút được bác sĩ lấy ra ngày 19/7. Ảnh: Gia đình cung cấp

Cũng theo lời người mẹ, từ cuối năm ngoái, chị liên tục nhận được phản ánh của cô giáo về việc B.A cứ đến giờ học lại trốn vào nhà vệ sinh, không chịu vào lớp. Người mẹ nói rằng con cũng nhiều lần đòi nghỉ học vì bị các anh khóa trên “trấn tiền ngoài trường”, bắt nạt trong giờ ăn bán trú.

“Vào tháng 10 năm ngoái, con đi học về trong tình trạng lấm lem quần áo. Vì sợ 'mẹ sẽ đến làm ầm lên, các anh lại đánh con' nên con không dám khai thật với mẹ. Mãi đến gần đây, khi được bác ruột trấn an, con mới kể bị hai anh lớp trên lôi tới gần khu cánh đồng đánh đến mức ngất đi và nhét bút vào hậu môn”, chị Hiền cho biết.

Cơ quan chức năng: Chưa phát hiện dấu hiệu mâu thuẫn giữa học sinh và bạn bè

Liên quan đến sự việc, ngày 22/7, UBND xã Đại Thanh đã có báo cáo gửi tới cơ quan chức năng. Theo nội dung xác minh ban đầu, kỳ I năm học 2025-2026, B.A là học sinh lớp 6A3 tại Trường THCS Vĩnh Quỳnh. Đến học kỳ II, em bắt đầu nghỉ học không phép.

Giáo viên chủ nhiệm đã nhiều lần liên hệ với gia đình để nắm tình hình và được biết em nghỉ học để điều trị bệnh dài hạn từ tháng 3/2026. Đến tháng 5/2026, gia đình đã làm đơn xin cho con nghỉ học chính thức theo quy định và không đến trường từ đó đến nay.

Ngày 21/7, giáo viên chủ nhiệm của B.A nhận được thông tin từ mẹ em về việc B.A có dị vật trong trực tràng và phải phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ngọc Hồi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã cử giáo viên chủ nhiệm cùng đại diện ban cha mẹ học sinh lớp đến bệnh viện để thăm hỏi, động viên B.A.

Ngày 22/7, đại diện lãnh đạo UBND xã Đại Thanh, Ban Giám hiệu Trường THCS Vĩnh Quỳnh cùng Hội Chữ thập đỏ xã đã đến cơ sở y tế để hỏi thăm, trao quà và cập nhật diễn biến sức khỏe của B.A.

Qua rà soát toàn bộ quá trình học tập trước đây, nhà trường cho biết chưa từng phát hiện dấu hiệu mâu thuẫn nào giữa B.A và bạn bè.

Trong biên bản làm việc, mẹ B.A cho biết con kể rằng “vào khoảng tháng 10/2025, khi đi học về qua đoạn đường cánh đồng, con bị hai nam thanh niên lạ đeo khẩu trang đè ra rồi nhét bút qua hậu môn”.

Thông tin này khác với lời kể trước đó của người mẹ rằng B.A bị “hai anh lớp trên” hành hung. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, UBND xã Đại Thanh đã giao cho công an xã khẩn trương phối hợp với Trường THCS Vĩnh Quỳnh và các đơn vị liên quan xác minh nguồn tin, nội dung phản ánh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Ban giám hiệu nhà trường cùng đại diện cha mẹ học sinh sẽ gặp gỡ gia đình để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, có phương án hỗ trợ, chăm sóc B.A sớm bình phục và trở lại học tập.