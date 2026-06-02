Ngày 2/6, TAND khu vực 10 tỉnh Lâm Đồng đã tuyên án đối với 33 bị cáo trong vụ án ma túy xảy ra tại quán bar Paris Night Club trên đường Phạm Hùng (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

Các bị cáo bị xét xử về 3 tội danh gồm: Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị cáo Mạnh Trọng Toản, chủ quán bar Paris Night Club tại tòa. Ảnh: Bảo Giang

Đối với tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tòa tuyên phạt 15 bị cáo. Trong đó, bị cáo Mạnh Trọng Toản (58 tuổi, quê Nghệ An), chủ quán bar Paris Night Club, lĩnh 8 năm tù.

Các bị cáo Trần Mạnh Anh (đại diện pháp luật, quản lý hoạt động kinh doanh quán bar), Phạm Hoàng Minh (quản lý nhân sự, an ninh), Phan Minh Huy (nhân viên phục vụ) và Lê Văn Hiếu (tổ trưởng bảo vệ) cùng bị tuyên phạt 7 năm tù.

10 bị cáo còn lại là nhân viên quán bar nhận mức án từ 2 năm 6 tháng đến 5 năm tù.

Đối với nhóm khách tại bàn Vip 2, các bị cáo Nguyễn Thành Lơ, Nguyễn Thành Kiển, Trần Văn Tuấn và Võ Trường Sơn ngoài tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy còn bị tuyên phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, với mức án từ 8 năm đến 8 năm 6 tháng tù.

Riêng tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tòa tuyên phạt 14 bị cáo là khách tại các bàn Vip, với mức án từ 4 năm 6 tháng đến 7 năm 6 tháng tù.

Tại phiên tòa, khi nói lời sau cùng, các bị cáo đều mong tòa xem xét giảm nhẹ mức án.

Theo hồ sơ vụ án, khuya 1/5/2025, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận (nay là Công an tỉnh Lâm Đồng) đồng loạt kiểm tra quán bar Paris Night Club. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nhóm khách đang sử dụng trái phép chất ma túy tại các bàn VIP, đồng thời thu giữ ma túy và nhiều tang vật liên quan.

Quá trình điều tra, công an xác định chủ quán cùng một số quản lý, nhân viên đã tạo điều kiện cho khách sử dụng ma túy nhằm thu lợi. Nhiều người trực tiếp tổ chức cho người khác sử dụng hoặc tàng trữ trái phép chất ma túy ngay tại cơ sở kinh doanh này.

Hàng ngày, Trần Mạnh Anh cùng với Phạm Hoàng Minh tổ chức vận hành, quản lý quán và dàn nhân viên phục vụ hơn 80 người, phần lớn là các đối tượng có tiền án, tiền sự, đóng vai trò vệ sĩ, tiếp tân, canh gác.

Trong quán bar, các bàn VIP được bố trí riêng biệt, chỉ dành cho khách quen. Khi khách có nhu cầu sử dụng ma túy sẽ được tạo điều kiện, dưới sự che chắn của các nhân viên bảo vệ nhằm tránh bị phát hiện.