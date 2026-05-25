Ngày 25/5, Công an TPHCM cho biết, liên quan đến những sai phạm tại quán bar Revo (số 15-15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu, TPHCM), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã làm rõ hành vi trốn thuế của nhóm đối tượng điều hành tụ điểm này.

Đây là kết quả từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nghiệp vụ, sau khi Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) triệt phá chuyên án ma túy tại đây, khởi tố 50 đối tượng.

Các đối tượng bị khởi tố tội Trốn thuế (từ trái qua phải) gồm: Đặng Tuấn Vũ, Mai Quý Dương và Lê Ngọc Anh

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM về việc điều tra toàn diện các hoạt động sai phạm ẩn sau các mô hình kinh doanh dịch vụ phức tạp, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã chủ động đi sâu, làm rõ hoạt động tài chính của quán bar Revo.

Qua kiểm tra và đối chiếu sổ sách, số liệu kê khai thuế, cơ quan điều tra đã làm rõ thủ đoạn trốn thuế của cơ sở này. Kết quả điều tra xác định, quán bar Revo thuộc pháp nhân Công ty Mai Group. Đối tượng Đặng Tuấn Vũ (SN 1991) là người thực tế quản lý, điều hành mọi hoạt động của công ty.

Để né tránh trách nhiệm pháp lý, Vũ không đứng tên đại diện pháp luật mà thuê Mai Quý Dương (SN 1972) đứng tên. Đồng thời, Vũ chỉ đạo kế toán là Lê Ngọc Anh thực hiện việc kê khai báo cáo thuế nhỏ giọt nhằm mục đích trốn thuế.

Vụ đột kích quán bar Revo của dân chơi ma tuý, đến nay Công an TPHCM đã khởi tố, bắt giữ 50 người về các tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CACC

Qua điều tra đã xác định, năm 2025, tổng doanh thu thực tế thu được từ hoạt động kinh doanh tại quán bar Revo lên tới trên 41 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này chỉ xuất hóa đơn và kê khai thuế với số tiền trên 6 tỷ đồng. Số doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không xuất hóa đơn, không hạch toán sổ sách nhằm mục đích trốn thuế lên tới trên 35 tỷ đồng. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định công ty đã trốn thuế số tiền thuế GTGT hơn 2,9 tỷ đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam ông trùm đứng sau

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội Trốn thuế.

Công an xác định trong hoạt động kinh doanh quán bar Revo, chủ và các nhân viên, kế toán đã che giấu nguồn doanh thu khủng để trốn thuế. Ảnh: CACC

Các bị can gồm: Đặng Tuấn Vũ (là đối tượng điều hành), Mai Quý Dương (là người đại diện pháp luật) và Lê Ngọc Anh (là kế toán). Trong đó, Vũ và Dương bị bắt tạm giam, còn Anh được tại ngoại trong quá trình điều tra. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.