XEM CLIP:

Công an TPHCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh, làm sạch địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) liên tiếp triệt phá nhiều vụ án, đường dây ma túy. Mới đây, đơn vị này tiếp tục bóc gỡ đường dây ma túy liên quan một tụ điểm ăn chơi phức tạp tại phường Vũng Tàu.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện quán bar Revo (15-15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu, TPHCM) có dấu hiệu hoạt động quá giờ quy định, tập trung đông khách và tiềm ẩn phức tạp về ma túy. Phòng PC04 sau đó báo cáo Giám đốc Công an TPHCM, xác lập chuyên án mang bí số VX1326D để đấu tranh, triệt phá.

Công an TPHCM đã khởi tố, bắt giữ 50 đối tượng. Ảnh: CACC

Rạng sáng 12/4, Đội 5 Phòng PC04 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar Revo.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 12 người dương tính với ma túy và 30 người đang sử dụng “pod chill” - thuốc lá điện tử chứa chất kích thích.

Ngoài ra, công an bắt quả tang Hoàng Đình Toàn, nhân viên quán bar, đang mua bán trái phép chất ma túy ngay trong khuôn viên quán.

Cảnh bên trong quán bar Revo ở Vũng Tàu lúc rạng sáng. Ảnh: CA

Công an tiến hành phân loại để kiểm tra ma tuý. Ảnh: CACC

Đối tượng Hoàng Đình Toàn, nhân viên quán bar bán ma tuý cho khách. Ảnh: CACC

Lần theo nguồn cung ma túy cho quán bar

Mở rộng điều tra từ lời khai của các đối tượng, công an tiếp tục triệt phá hai nguồn cung cần sa cho quán bar, do Nguyễn Tiến Phát và Trương Tiến Phương Huy cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Tiến Phát. Ảnh: CACC

Đối tượng Trương Tiến Phương Huy - chuyên cung cấp cần sa cho dân chơi ở quán bar Revo. Ảnh: CACC

Theo điều tra, nhóm này không chỉ cung cấp ma túy cho khách tại quán bar Revo mà còn phân phối cho nhiều đầu mối bán lẻ, tụ điểm giải trí khác ở khu vực trung tâm.

Ngoài ra, từ Nguyễn Kiết Tường - người bị phát hiện dương tính với ketamine tại quán bar - các trinh sát tiếp tục lần theo đường dây cung cấp ma túy. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC04 làm rõ và bắt giữ các đường dây mua bán ma túy tổng hợp quy mô lớn do Đỗ Hoàng Khanh và Phạm Tích Nhân cầm đầu; đồng thời triệt xóa nhóm môi giới, tổ chức sử dụng ma túy thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội do Nguyễn Thị Tuyết Hồng điều hành.

Đối tượng Đỗ Hoàng Khanh. Ảnh: CACC

Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ toàn bộ đường dây, từ các đầu mối cung cấp đến nhóm phân phối, tổ chức sử dụng ma túy.

Tính đến nay, Phòng PC04 đã bắt giữ, khởi tố 50 người về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 người khác.