Ngày 11/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, ở Vĩnh Phúc cũ, nay là Phú Thọ) ra xét xử về tội Mua bán người và Mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo cáo buộc, khoảng đầu năm 2021, Lâm mở quán Karaoke NewWorld ở thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ). Khoảng tháng 5/2022, Lâm thuê Trịnh Thị Như (SN 2001) và Trần Đại Ka (SN 1999) làm quản lý.

Để "hút" khách đến hát nhằm tăng thu nhập, Lâm và Ka đã vào các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm, thuê hoặc mua các phụ nữ trẻ về làm nhân viên của quán. Các nhân viên này được cho ăn mặc gợi cảm để phục vụ rót bia, chọn bài cho khách tại các phòng hát.

Do một số nhân viên có ngoại hình không ưa nhìn hoặc không được khách chọn hát cùng nên Lâm, Ka và Như đã bán họ cho Nguyễn Đình Tỵ (SN 1977), là chủ quán Karaoke Hoàng Gia ở huyện Hoài Đức cũ, nay là xã Vân Côn, Hà Nội.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Cáo trạng xác định, giữa tháng 5/2023, Lâm và Ka đã mua chị H. (SN 2000) từ một người đàn ông không quen biết tại một quán hát nằm trên địa bàn TP Hải Dương cũ (tỉnh Hải Dương, nay là Hải Phòng) với giá 20 triệu đồng, rồi đưa chị H. về quán hát và giao cho Ka, Như quản lý.

Khi về làm nhân viên cho Karaoke NewWorld, chị H. không làm việc được, không được khách chọn ngồi hát cùng nên Lâm chỉ đạo Ka bán chị H. cho quán hát khác. Cùng thời điểm này, Tỵ liên lạc với Ka hỏi mua nhân viên nữ nên được Ka cho xem ảnh chị H. Sau khi xem ảnh, Tỵ đồng ý mua.

Ngày 21/5/2023, Tỵ bắt taxi từ quán Karaoke Hoàng Gia đến Karaoke NewWorld để đón chị H. Tại đây, Tỵ gặp Ka cùng Như và thỏa thuận mua chị H. với giá 25 triệu đồng. Tỵ đã chuyển khoản 25 triệu đồng cho Như để trả tiền mua chị H. rồi đưa nữ tiếp viên về quán Karaoke Hoàng Gia.

Sau khi bán được chị H., Như đã đưa cho Ka 1 triệu đồng và thông báo cho Lâm biết, rồi chuyển 20 triệu đồng cho Lâm. Số tiền còn lại, Như sử dụng chi tiêu cho quán.

Vẫn theo cáo buộc, khoảng cuối tháng 5/2023, Lâm và Ka đã mua thiếu nữ tên L. (SN 2007, thời điểm đó dưới 16 tuổi) từ người đàn ông không quen biết, là chủ một quán karaoke với giá 18 triệu đồng.

Sau khi đưa thiếu nữ về làm nhân viên tại quán Karaoke NewWorld, thấy hình thức của L. không ưa nhìn nên Lâm bảo Ka bán lại nạn nhân cho quán karaoke khác. Ka đã liên hệ với Tỵ và gửi hình ảnh của L. cho Tỵ xem thì Tỵ đồng ý mua thiếu nữ với giá 19 triệu đồng.

Ngày 2/6/2023, Lâm và Ka đưa cháu L. đến quán Karaoke Hoàng Gia để bán cho Tỵ và Tỵ đã chuyển khoản 19 triệu đồng cho Ka.

Cáo trạng xác định, thời điểm Tỵ mua cháu L. thì nạn nhân mới 15 tuổi, 11 tháng, 13 ngày. Sau khi bán được cháu L. cho Tỵ, Ka đã đưa lại cho Lâm toàn bộ số tiền 19 triệu đồng và không được hưởng lợi.

Ngày 28/4/2025, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Tỵ mức án 9 năm tù về tội Mua bán người, 13 năm tù về tội Mua bán người dưới 16 tuổi. Trong khi đó, Ka nhận án 7 năm tù về tội Mua bán người, 9 năm tù về tội Mua bán người dưới 16 tuổi. Bị cáo Trịnh Thị Như lĩnh án 6 năm tù về tội Mua bán người.

Riêng đối với Nguyễn Văn Lâm, sau khi phạm tội và bị CQĐT khởi tố bị can về tội Mua bán người, đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 22/5/2025, chủ quán Karaoke NewWorld bị Công an Hà Nội bắt theo quyết định truy nã và phục hồi điều tra bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với 2 người đàn ông đã bán chị H. và thiếu nữ tên L. cho Lâm và Ka, quá trình điều tra Lâm khai không biết tên, tuổi, địa chỉ của 2 đối tượng này, CQĐT đã xác minh nhưng không làm rõ được nên không có căn cứ để xử lý.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lâm mức án 16 năm tù cho cả 2 tội danh.