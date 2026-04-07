Đoạn video ghi lại màn phát biểu đặc biệt này được quay trong lễ cưới diễn ra trưa 3/4 tại quê nhà cô dâu ở Quảng Trị. Nhân vật chính là chú rể Đại Cường (SN 1995, quốc tịch Trung Quốc) và cô dâu Lê Hồng Nhung (SN 1998, trú tại thôn Tây Cổ Hiền, xã Ninh Châu).

Trước khi chú rể phát biểu, cô dâu chủ động “rào trước” với hai bên gia đình và quan khách, mong mọi người thông cảm nếu phần nói của chồng có thiếu sót do chưa thành thạo tiếng Việt.

Đại Cường mở đầu khá trôi chảy với lời chào và cảm ơn quan khách. Tuy nhiên, càng về sau, việc phát âm trở nên khó khăn hơn. Anh nhiều lần dừng lại suy nghĩ, thậm chí quay sang nhìn vợ như tìm sự trợ giúp. Những khoảnh khắc ngập ngừng, phát âm chưa chuẩn khiến cả hôn trường bật cười. Cô dâu và chú rể cũng nhiều lần phải cười theo.

Dù gặp khó khăn và nhiều lần cô dâu đòi giành micro để nói thay nhưng chú rể vẫn kiên trì tự hoàn thành bài phát biểu. Sự nỗ lực cùng nét chân thành của anh khiến không khí buổi lễ thêm gần gũi, vui vẻ.

Hồng Nhung chia sẻ, cô không ngờ màn phát biểu của chồng lại thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Ban đầu, cô dự định để anh nói bằng tiếng Trung rồi mình dịch lại, nhưng Đại Cường muốn trực tiếp nói tiếng Việt để thể hiện sự chân thành.

“Anh ấy tự chuẩn bị nội dung rồi dùng Google dịch, không nhờ tôi kiểm tra trước, nên mới xảy ra những tình huống hài hước như câu ‘không làm em thất vọng’ bị nói thành ‘không đánh em’. Nhưng với tôi, đó là kỷ niệm rất đáng nhớ”, cô nói.

Theo Hồng Nhung, cô và chồng quen nhau vào năm 2025 qua một lần kết nối công việc. Sau thời gian trò chuyện, Đại Cường dần chiếm được tình cảm của cô nhờ sự chân thành và kiên trì. Tình yêu phát triển, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.

Ban đầu, gia đình cô dâu từng băn khoăn khi con gái lấy chồng nước ngoài, lo khoảng cách và khác biệt văn hóa. Tuy nhiên, qua nhiều lần về thăm, Đại Cường thể hiện thiện chí hòa nhập, cố gắng giao tiếp bằng tiếng Việt, tạo nên nhiều khoảnh khắc vui vẻ, khiến bố mẹ vợ yên tâm hơn.

Sau khi video được chia sẻ, nhiều người dùng mạng bày tỏ sự thích thú trước màn phát biểu “chưa sõi” nhưng đầy tình cảm của chú rể. Không ít bình luận gửi lời chúc phúc, đồng thời nhận xét chính sự mộc mạc, chân thành đã làm nên một lễ cưới đáng nhớ.

Theo kế hoạch, sau đám cưới, vợ chồng Hồng Nhung sẽ trở lại TPHCM sinh sống và làm việc. Đại Cường hiện tham gia một dự án điện năng lượng, còn Hồng Nhung hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Cả hai cho biết sẽ tiếp tục đồng hành và học hỏi để thích nghi với cuộc sống chung.